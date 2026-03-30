Ante el inicio de la conmemoración de la Semana Santa, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) realizó un llamado a la ciudadanía para adoptar prácticas seguras en la compra, almacenamiento y consumo de pescado, en aras de prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

Le puede interesar: A través de cinco frentes, Atlántico robustece la seguridad y movilidad en Semana Santa

Durante esta temporada aumenta significativamente el consumo de pescado en el país, por lo que el Invima calificó como “fundamental” verificar las condiciones de calidad e inocuidad de estos productos.

De esta forma, la entidad sugirió a la ciudadanía adquirir el pescador en establecimientos reconocidos y autorizados, así como verificar que el producto se encuentre refrigerado o sobre una cama de hielo limpio.

Instaron a que se observen las características de frescura como ojos brillantes, piel húmeda y firme, escamas bien adheridas y olor suave, y evitar comprar pescador con olor fuerte o desagradable, textura blanda o coloración opaca.

Por otra parte, recomendaron transportar el pescado en el menor tiempo posible y mantenerlo refrigerado si será consumido pronto; si no, opte por congelarlo y evite la cadena de frío para prevenir proliferación de bacterias.

Además, enfatizaron en la importancia de lavarse las manos antes y después de manipular alimentos; utilizar utensilios limpios; evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos; cocinar completamente el pescado asegurando que alcance temperaturas adecuadas, y, finalmente, no consuma pescado crudo si no tiene garantía de su correcta manipulación y conservación.

Además: Abren proceso de inscripciones para talleres de las Casa de Cultura del Distrito

En ese orden de ideas, el Invima invitó a seguir estas recomendaciones y a reportar cualquier irregularidad sanitaria ante las autoridades competentes.

“El compromiso con la inocuidad alimentaria es fundamental para proteger la salud de todos los ciudadanos. Invitamos a los colombianos a consultar de manera permanente nuestros canales oficiales a través del portal web www.invima.gov.co, así como a seguir las cuentas institucionales del Invima en sus diferentes redes sociales”, expresaron en el comunicado.