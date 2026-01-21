En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Barranquilla reportó la captura de un presunto delincuente conocido con el alias de “Luisito”, quien fue sorprendido en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

El procedimiento se llevó a cabo en la carrera 38 con calle 135, del barrio La Pradera, en la localidad Suroccidente de la ciudad, cuando uniformados realizaban labores de registro a personas y solicitud de antecedentes.

Uniformados hallaron en poder de este sujeto, de 34 años de edad, un arma de fuego tipo revólver de fabricación industrial, calibre 22, con cuatro cartuchos en su interior.

‘Luisito’ presenta tres anotaciones judiciales: dos por el delito de homicidio y una más por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, “lo que evidencia su reincidencia en actividades delictivas”, según informó la institución policial.

Ofensiva contra el delito

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que este tipo de resultados hacen parte de la ofensiva contra el delito que vienen desarrollando en la ciudad y su área metropolitana, con el objetivo de afectar de manera directa a los actores criminales y garantizar la seguridad y convivencia ciudadana.

Las autoridades invitaron a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa, a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 317 896 5523, con absoluta reserva.