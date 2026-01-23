Agentes especiales del Gaula de la Policía y Seccional de Inteligencia Policial, bajo la coordinación de la Fiscalía URI, capturaron en flagrancia a un individuo por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El procedimiento se llevó a cabo en zona rural del municipio de Maicao. Se trata de Edgar Alexander Jiménez Villalobos, alias el Viejo, quien sería presunto integrante de una estructura criminal que opera en el departamento de La Guajira.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, alias el Viejo estaría encargado de realizar amenazas y exigencias económicas a comerciantes y a la comunidad en general en el corregimiento fronterizo de Paraguachón.

Al respecto, el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía La Guajira, indicó que, “esta captura representa un golpe significativo a las estructuras criminales que pretenden generar temor y afectar la tranquilidad de los comerciantes y habitantes del municipio de Maicao”.

La entidad policial reveló que el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez con funciones de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario y penitenciario.