Con arma de fuego le quitaron la vida a Álvaro Javier Barrios Ortiz, de 32 años, cuando se encontraba en el parque del barrio La Nevada, en hechos registrados la noche del pasado jueves.

Lea más: HRPL activó Alerta Amarilla por Carnavales en Valledupar

Este hombre estaba conversando con varias personas cuando de manera inesperada fue sorprendida a bala, por sujetos desconocidos que se desplazaban en motocicletas. El balazo lo impacto en la cabeza y de inmediato fue auxiliado por quienes lo acompañaban.

Estas personas lo cargaron como pudieron hasta llevarlo caminando hasta el Hospital Eduardo Arredondo Daza, donde los médicos confirmaron que no tenía signos vitales.

Sobre este asesinato, la Policía Metropolitana de Valledupar, destacó: “Según lo manifestado por testigos de los hechos, el hoy occiso se encontraba sentado con varios particulares en la banca del parque, hasta donde llegaron dos particulares en motocicleta y sin mediar palabras le disparan indiscriminadamente”.

Ver más: CCMV está terminado, su apertura depende de la llegada de energía eléctrica

Cabe señalar que este es el tercer homicidio con arma de fuego que se registra en este popular sector de la comuna 5 de Valledupar.

Las autoridades indicaron que no descartan ninguna hipótesis sobre los móviles.