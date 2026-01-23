En las últimas horas se registró un nuevo ataque de sicarios que dejó a un hombre sin vida en el perímetro urbano de Riohacha.

La víctima respondía al nombre de César Eduardo Moscote Pimienta, de 20 años de edad, quien era oriundo de la Punta de Los Remedios (Dibulla).

El atentado se registró en la tarde de este viernes, en la carrera 33 con calle 27ª del barrio Las Tunas, populosa zona de la capital del departamento de La Guajira.

La información preliminar da cuenta que, el joven iba a ingresar a una barbería cuando fue sorprendido por dos sujetos a bordo de una motocicleta Auteco Bóxer de color negro. El que hacía las veces de parrillero sin descender del vehículo sacó un arma de fuego y le propinó varios balazos a la altura de la cabeza y tórax, para de inmediato huir con rumbo desconocido.

Por su parte, el baleado fue auxiliado por residentes del sector, quienes lo trasladaron en un motocarro hasta la sala de urgencias de un centro asistencial, donde los galenos en turno indicaron que había llegado sin signos vitales y oficializaron su muerte.