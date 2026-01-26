La Universidad de Córdoba ve truncado su proceso de investigación en este año lectivo al no poder culminar la participación en seis proyectos enmarcados en dos convocatorias públicas del año 2025 de gran relevancia realizadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Así lo ha dado a conocer la alma máter a través de dos comunicados a la opinión pública, el más reciente emitido en la tarde de este lunes 26 de enero donde desmiente versiones del gobernador Erasmo Zuleta Bechara que aseguró haber recibido una misiva de la Universidad de Córdoba para firmar a las carreras o de prisa.

Ante eso la alma máter, a través de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión detalla las veces en las que le solicitó al burgomaestre dicha carta de aval que al no ser firmada en los tiempos estipulados llevó a la alma máter a no “lograr culminar la participación con seis proyectos de gran relevancia: i) cuatro proyectos destinados a la Formación de Capital Humano (maestrías y doctorado), afectando a una generación de jóvenes cordobeses y de la región que ven truncado su derecho a la educación de alto nivel; ii) dos proyectos de desarrollo social y comunitarios que propendían por mejorar la calidad de vida de comunidades vulnerables”.

Agrega la universidad, que “esta situación afecta la investigación y generación de nuevos conocimientos y compromete el bienestar general de la sociedad, en la medida que limita el acceso a recursos para el desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovación de la Universidad de Córdoba como única Institución de Educación Superior Pública del Departamento”.

Uno de los requisitos para acceder a esos estudios ante Minciencias es el aval de documentos formales que expresan la voluntad del ente territorial (Gobernación de Córdoba) de concurrir a estos procesos, con el propósito de incentivar y apalancar las iniciativas priorizadas en el Plan de Desarrollo del departamento de Córdoba.

“La Universidad de Córdoba solicitó oportunamente el aval para participar en las convocatorias de ciencia, tecnología e innovación, sin ser atendida por la Gobernación de Córdoba dentro de los plazos establecidos por Minciencias”, puntualiza la alma máter.