Los moradores de los barrios Nariño, Pasatiempo y La Pradera, en la ciudad de Montería, están estrenando calles pavimentadas desde el fin de semana.

El alcalde Hugo Kerguelén García les hizo la entrega oficial de las obras en las que fueron intervenidos 176 metros en la carrera 10ª entre calles 39 y 41 del barrio Nariño y 258 metros lineales de concreto hidráulico en los barrios Pasatiempo y La Pradera, que comunica las comunas 5 y 6 y conectan con el colegio La Salle.

“Ya los habitantes pueden tener más dignidad, ya no van a pisar más barro en época de lluvia, ya no van a respirar más polvo en el verano; las condiciones cambiaron, y cuando las cosas cambian para mejorar traen progreso. Llegamos a cada rincón del territorio, que es lo que nosotros estamos buscando, desde que comenzamos la administración, devolviéndole la dignidad a las personas en sus barrios, veredas y corregimientos”, manifestó el mandatario durante los actos inaugurales que contaron con la presencia de líderes comunales y ciudadanía en general.

Las nuevas obras son calzadas de seis metros de ancho, debidamente señalizadas y acondicionadas para una segura y fluida circulación vehicular, además de los andenes.

El mandatario de los monterianos anunció su disposición de continuar con este ritmo de trabajo intenso en los distintos frentes de trabajo, para llegar a cada rincón del territorio, entregando nuevas obras al servicio de la comunidad.

