La tranquilidad de una vivienda en el barrio Cruz de Mayo, en el municipio de Soledad, se vio abruptamente interrumpida por un ataque armado que dejó gravemente heridos a una madre y a su hijo, luego de que hombres armados irrumpieran en el inmueble mediante engaños.

El hecho se registró hacia la 1:40 de la tarde del pasado domingo, cuando las víctimas se encontraban en la sala de su residencia, ubicada en la carrera 26B con calle 17. Hasta el lugar llegaron dos hombres portando cascos de motocicleta y vistiendo uniformes similares a los de una empresa de servicios públicos, quienes se hicieron pasar por empleados para lograr acceso a la vivienda.

De acuerdo con la información preliminar, los sujetos solicitaron el recibo del gas, petición a la que accedió Emel Enrique Polo Niebles, de 57 años. En ese momento, uno de los hombres sacó un arma de fuego y le disparó, causándole una herida en la región maxilar izquierda. Segundos después, el atacante accionó nuevamente el arma contra la madre del hombre, Ángela del Socorro Niebles De la Hoz, de 75 años, quien también resultó herida en el rostro.

Tras cometer el ataque, los agresores huyeron rápidamente del lugar, mientras vecinos del sector acudieron en auxilio de las víctimas y las trasladaron a la Clínica Porvenir, donde permanecen bajo atención médica especializada.

Familiares y allegados indicaron a las autoridades que hace aproximadamente un año las víctimas habrían recibido un panfleto extorsivo, el cual fue ignorado en su momento. Sin embargo, señalaron que desconocen si este ataque estaría relacionado con la labor de asesor comercial que desempeña Emel en una empresa de la ciudad.

El CTI de la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación del caso y adelanta las labores judiciales y técnicas necesarias para establecer los móviles del atentado y dar con la identificación y captura de los responsables.