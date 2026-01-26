Una mujer resultó gravemente herida tras ser atacada a disparos cuándo se encontraba descansando el interior de su vivienda.

Leer más: Policía del Atlántico acompañó regreso a clases desde Sabanalarga

El violento ataque ocurrió a eso de las 7:25 p. m. de este domingo 25 de enero en el barrio Palo Alto, en el corregimiento de La Playa, más exactamente en la calle 13 con carrera 8.

Según el informe, la víctima, identificada como Gladys María Reyes Mendoza, de 50 años de edad, se encontraba junto con su esposo en el interior de su residencia cuando, sorpresivamente, un sujeto se acercó hasta la puerta y disparó en múltiples ocasiones contra ellos.

Tras el ataque, el hombre auxilió y trasladó a la mujer hasta el Paso La Playa, donde posteriormente fue remitida al Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde su pronóstico es reservado.

Según inteligencia, Gladys María y su esposo, al parecer, se dedicarían a la venta de estupefacientes en el Centro de Barranquilla.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer este hecho y lograr la captura del agresor.