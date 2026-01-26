En el marco de la actividad “Regreso a Clases” denominada “¡Mi Escuela, Nuestro Segundo Hogar!”, desde las 7:00 de la mañana, la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Gallego, sede San Jacinto, en el municipio de Sabanalarga, fue escenario de una jornada cargada de solidaridad, compromiso institucional y profundo sentido social, donde la prevención y el trabajo comunitario se unieron para transformar realidades.

Durante el desarrollo de sus labores preventivas, el Grupo de Infancia y Adolescencia identificó una situación que los conmovió, dos estudiantes de escasos recursos que, para este año 2026, no podrían regresar a clases por no contar con transporte para desplazarse hasta la institución, ya que viven en un sector rural.

Fue así como, con dedicación y esfuerzo, la Policía Nacional emprendió la búsqueda de bicicletas donadas por ciudadanos de buen corazón para restaurarlas y entregarlas a los estudiantes, con el fin de restablecer su derecho a la educación. De este modo, los jóvenes podrán retomar su formación y cumplir el anhelo de asistir a clases en este nuevo año escolar 2026.

Pero la jornada fue mucho más que una donación. En un verdadero ejemplo de unión efectiva entre Policía y comunidad, se adelantaron labores de restauración y embellecimiento de la institución educativa, la actividad incluyó pintura de las paredes internas y externas, especialmente de los salones de clase, adecuación y reparación de sillas escolares y el mejoramiento de la infraestructura, buscando brindar espacios dignos y agradables para los niños, niñas y adolescentes.

Estas actividades se realizaron de la mano con la comunidad educativa, fortaleciendo lazos, construyendo confianza y demostrando que cuando se trabaja en equipo, los objetivos se alcanzan.

Los uniformados ofrecieron charlas a los estudiantes sobre el buen comportamiento y la sana convivencia.

Así mismo, con el apoyo interinstitucional, se logró el suministro de un carro tanque de agua, permitiendo subsanar una necesidad prioritaria del plantel educativo y garantizando condiciones básicas para el desarrollo normal de las actividades académicas.

La jornada contó con el acompañamiento de la alcaldía municipal, la Secretaría de Educación municipal y departamental, la Comisaría de Familia, el ICBF y las distintas especialidades de la Policía Nacional, entre ellas SETRA, GAULA, SIJIN, PRECI y SEPRO, consolidando un trabajo articulado en favor de la niñez y la adolescencia.

El principal objetivo de esta actividad fue dar la bienvenida a los estudiantes a su nuevo año escolar, brindar orientaciones y recomendaciones para una sana convivencia, y reafirmar el compromiso de la Policía de Infancia y Adolescencia en su labor preventiva, velando por la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para que este 2026 sea un año de aprendizaje, respeto y oportunidades.

El Comandante de Departamento de Policía Atlántico, coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, invita blindar a la comunidad educativa de la violencia escolar, para ello cualquier situación de riesgo debe ser informada ante las autoridades.

“Todos tenemos el compromiso de acompañar a la niñez y adolescencia durante el retorno a las actividades académicas, prevenir la violencia escolar y el consumo de sustancia psicoactivas. Creemos que la educación, es el mejor camino para asegurar la convivencia y la paz; así mismo, es importante atender las siguientes recomendaciones”, puntualiza el coronel Sánchez Sandoval

Padres, madres y cuidadores

Recuerde que usted debe conocer el manual de convivencia del colegio, solicítelo siempre a la institución educativa y socialícelo con su hijo.

Usted siempre asumirá la responsabilidad de las acciones de su hijo al interior de la institución educativa.

Tenga una buena comunicación con su hijo y esté atento a las señales de alerta, como cambio de comportamiento.

Asita siempre que sea convocado por el colegio, recuerde que la responsabilidad de la formación es compartida y no depende solamente del colegio.

Directivos y Docentes

Usted es el primer responsable de activar la ruta y protocolos de atención en materia de convivencia escolar.

Su responsabilidad es dirimir en los conflictos que afecten la convivencia, así como respetar el debido proceso cuando se evidencia un caso de violencia escolar.

Ante un posible delito, permita que las autoridades se encarguen de ello, no interfiera y evite obstaculizar el proceso.

Estudiantes

Cualquier tipo de agresión es violencia escolar, informe inmediatamente a sus padres profesores y/o cuidadores.

Recuerde que su comportamiento inadecuado puede convertirse en violencia escolar y tiene consecuencias con responsabilidad penal.

No se convierta en cómplice de la violencia escolar, esto se ve reflejado cuando ridiculiza, ríe, guarda silencio o participa activamente de una agresión física.