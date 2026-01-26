Un incendio registrado la noche de este domingo en un apartamento del conjunto residencial Mirador del Mar 1, en el barrio Miramar de Barranquilla, generó momentos de tensión entre los habitantes del sector, aunque la emergencia fue controlada antes de que se extendiera a otras viviendas.

La situación fue atendida inicialmente por residentes del conjunto, quienes reaccionaron de forma inmediata y utilizaron extintores disponibles en las zonas comunes para contener las llamas mientras se alertaba a los organismos de socorro. Esta acción permitió reducir el riesgo de propagación del fuego dentro del inmueble.

ATENCIÓN | Barranquilla

Reportan incendio en un apartamento del conjunto Mirador del Mar 1 (calle 98 con carrera 42G). Las unidades de emergencia ya se dirigen al lugar.

Información en desarrollo.@CNC870AM @lanueva870am#Barranquilla #Incendio #ÚltimaHora #Emergencias pic.twitter.com/NTPfudaOT2 — CENTRO DE NOTICIAS CARIBE (@CNC870AM) January 26, 2026

Pocos minutos después, unidades del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla llegaron al lugar con tres máquinas y una escalera, asumiendo el manejo total de la emergencia y realizando labores de enfriamiento y verificación en el área afectada.

De acuerdo con la información preliminar, no se reportan personas lesionadas. Las autoridades adelantan la inspección correspondiente para establecer las causas del incendio y evaluar los daños materiales ocasionados.