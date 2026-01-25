Dos hermanos resultaron gravemente heridos luego de ser atacados a tiros por sujetos que se movilizaban en motocicleta, en hechos ocurridos la tarde de este sábado 24 de enero en el barrio Las Petronitas, en el municipio de Galapa.

De acuerdo con información suministrada las autoridades policiales, el hecho se registró hacia las 5:30 p. m. en la carrera 32 con calle 9, cuando las víctimas se encontraban en la terraza de un domicilio. Testigos del sector indicaron que varios hombres en motocicleta los abordaron y, sin mediar palabra, les dispararon en repetidas ocasiones, para luego huir del lugar.

Los heridos fueron identificados como Luiscarlos José y Víctor Esteban Mackenzie Urdaneta, ambos de nacionalidad venezolana. El primero presentó dos heridas en el tórax anterior y una en la cabeza, y su hermano una herida en el ojo izquierdo y otra en el tórax posterior.

Ambos fueron trasladados inicialmente al Hospital de Galapa y posteriormente remitidos a la clínica Reina Catalina, donde permanecen en estado crítico.

Al lugar de los hechos acudió una patrulla de vigilancia, mientras que detectives de la Sijín adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque.

Es importante mencionar que el municipio de Galapa hoy pasa por una oleada de violencia que ha dejado varios muertos y heridos.

El pasado miércoles una violenta acción sicarial en el barrio Mundo Feliz dejó a un joven de 20 años y a su madre, de 45, al borde de la muerte, luego de ser atacados a bala en plena calle.

Iván Marrugo Cuello, conocido con el alias de ‘Messi’, y su madre, Cecilia Rosa Cuello Gaviria, dialogaban tranquilamente. De manera sorpresiva, un hombre que se movilizaba a pie se acercó y disparó contra ambos, desatando el caos en el barrio. Los permanecen internados en la Clínica Reina Catalina de Baranoa.

El viernes 23 de enero, en el sector de Tres de Mayo, fue asesinado el expolicía baranoero Víctor Hugo Acosta Mercado, quien, según sus familiares, trabajaba en el grupo de vigilancia de Jorge Luis Alfonso López, hijo de la desaparecida empresaria del chance Enilse López.

Y esa misma noche de viernes, en el mismo barrio Mundo Feliz fue acribillado delante de su pareja Juan Carlos Barros Padilla, de 27 años, conocido con el alias de ‘Cachama’.

Las primeras hipótesis apuntaron a que el homicidio estaría relacionado con una disputa por el control de la venta de estupefacientes entre estructuras delincuenciales que delinquen en la zona, específicamente entre los grupos ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’. Las autoridades investigan la posible participación de integrantes de este último grupo.