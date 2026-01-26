La salida de José Félix Lafaurie y la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático sigue generando reacciones. Tras conocerse la carta en la que la pareja anunció su ruptura con el partido y pidió una escisión, su hijo, Juan José Lafaurie, afirmó que el documento revela solo una parte de lo ocurrido al interior de la colectividad, en medio de cuestionamientos al proceso de selección de la candidatura presidencial.

Luego de la publicación de la carta, Juan José Lafaurie se pronunció en defensa de sus padres y sostuvo que las denuncias expuestas van más allá de un desacuerdo político.

“La carta es apenas la punta del iceberg. Hay responsabilidades, trampa y mucho maltrato detrás. El país merece conocer la verdad, sobre todo los más de 200 mil electores de María Fernanda Cabal”, señaló.

La carta es apenas la punta del iceberg.

Hay responsabilidades, trampa y mucho maltrato detrás. El país merece conocer la verdad, sobre todo, los más de 200 mil electores de Mfda. — Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) January 26, 2026

Su declaración se suma al debate interno que atraviesa el Centro Democrático tras la decisión de Lafaurie y Cabal de separarse del partido y solicitar formalmente una escisión.

La carta que formalizó la ruptura con el Centro Democrático

La decisión fue comunicada mediante una extensa carta firmada por José Félix Lafaurie, fechada el 23 de enero en Bogotá y dirigida al director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi.

En el documento, el dirigente gremial cuestiona la transparencia del proceso interno que llevó a la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial y advierte sobre una fractura profunda dentro de la colectividad.

Según Lafaurie, el mecanismo de encuestas utilizado estuvo viciado y habría sido alterado, lo que —a su juicio— deslegitima la decisión adoptada por el partido.

Señalamientos por presuntas irregularidades en encuestas

Entre los principales cuestionamientos, Lafaurie afirma que las firmas encuestadoras contratadas no estaban inscritas en el Registro Nacional de Firmas Encuestadoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), requisito obligatorio para realizar estudios con efectos electorales en Colombia.

Además, sostiene que no existieron contratos formales ni trazabilidad jurídica en la contratación, y que el proceso careció de comités de garantías, reglas claras y mecanismos de impugnación, lo que habría vulnerado el debido proceso interno.

“Para nosotros es una certeza fáctica y moral que los resultados fueron adulterados con la evidente participación de Lester Toledo, Nubia Stella y José Obdulio. Tenemos suficientes evidencias”, afirmó Lafaurie en la carta.

El documento también señala que, antes del anuncio oficial del partido, ya circulaba información que daba por definida la candidatura de Paloma Valencia, a través de reuniones privadas, publicaciones en redes sociales y columnas de opinión.

En ese contexto, Lafaurie menciona un episodio en el que, según relata, tuvo conocimiento anticipado del resultado del proceso: “En esa reunión surge el tema de la candidatura del CD y Toledo afirma sin titubear siquiera que eso está arreglado y la candidata es Paloma Valencia. Tengo apartes de la conversación que él nos transmite, donde se constatan las afirmaciones de Toledo”.

De acuerdo con la misiva, los cambios en las reglas y el manejo de los tiempos terminaron afectando la permanencia de varias precandidatas, entre ellas María Fernanda Cabal y Paola Holguín. “El acomodo de las fechas de resultados y anuncios redundó en la expulsión de facto de las precandidatas Paola Holguín y Maria Fernanda Cabal”, señala el texto.

Otro de los puntos críticos expuestos en la carta tiene que ver con la financiación de las campañas internas. Lafaurie asegura que existió una marcada desigualdad en el acceso a recursos y que la dirección del partido no adoptó correctivos, pese a las advertencias.

“La campaña de Uribe Londoño venía mostrando una desigual fortaleza financiera (…) sin que la administración del partido hiciera gestión alguna para aplicar los parámetros de su memorando interno”, precisó.

Pese a las denuncias, Lafaurie aclaró que ni él ni la senadora Cabal buscan afectar la candidatura presidencial de Paloma Valencia ni desconocer la decisión tomada por el partido.

“No queremos afectar el proceso interno que seleccionó a Paloma Valencia como su candidata. Apoyaremos a Paloma en su aspiración”.

No obstante, confirmó que no continuarán en el Centro Democrático y solicitó que, en la próxima convención nacional, se autorice una escisión que permita a María Fernanda Cabal conformar su propia agrupación política.

“No queremos continuar en el Centro Democrático. Sentimos que no tenemos espacio. Merecemos una salida digna”, afirmó.

La respuesta del Centro Democrático

Tras conocerse la carta, el director nacional del partido, Gabriel Vallejo Chujfi, recordó que su posición frente al proceso ya había sido expresada públicamente.

“Mi respuesta inicial a la carta del doctor Lafaurie quedó plasmada en este trino del 17 de diciembre de 2025”, señaló.

El Centro Democrático reiteró que una auditoría al estudio realizado por Panel Ciudadano concluyó que “no se detectan irregularidades en el proceso de la encuesta” y destacó la validez de los resultados.

Como respaldo, el partido anexó un certificado emitido por la firma Kepler, que certificó la seguridad, integridad y trazabilidad del proceso de votación electrónica. Según el informe, se registraron 2.255 respuestas válidas y los resultados fueron: Paloma Valencia (1.037 votos), María Fernanda Cabal (851) y Paola Holguín (367).