El Pacto Histórico envió una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que aclare si su candidato a la Presidencia, Iván Cepeda, podrá participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo.

Esta solicitud del movimiento político se da luego del comunicado conjunto entre la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Contraloría General de la Republica y la Procuraduría General de la Nación, en el cual plantean la inquietud acerca de si las organizaciones políticas y los ciudadanos que participaron en las consultas realizadas el 26 de octubre de 2025 pueden igualmente hacer parte de las consultas programadas para el 8 de marzo de 2026.

“Al respecto, en la medida en que dicha comunicación atañe únicamente al movimiento político Pacto Histórico y su precandidato presidencial, dada la participación en la consulta del 26 de octubre de 2025, consideramos importante presentar a su despacho algunos elementos relevantes, con el fin de dar respuesta a dicho interrogante y permitir la participación política de nuestro movimiento en la consulta programada para el 8 de marzo”, se lee en la carta.

Asimismo, el Pacto Histórico manifestó que “de manera oportuna” indicó su “intención clara y decidida” de participar en la consulta del 8 de marzo, “con el propósito de seleccionar una candidatura única en el marco de una coalición para el cargo de Presidente de la República”.

Continúa la carta: “Esta decisión hace parte de una estrategia política plenamente abierta, transparente y oportunamente comunicada a las autoridades electorales desde el año pasado, orientada a la selección de una candidatura presidencial que garantice la victoria electoral y permita profundizar nuestra apuesta de gobierno”.