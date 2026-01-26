La precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se refirió a la decisión de la senadora María Fernanda Cabal y de su esposo, José Félix Lafaurie, de apartarse del partido tras rencillas y desacuerdos al interior de la colectividad. La también congresista defendió el proceso que la eligió como la candidata del uribismo y les pidió lealtad.

Frente a esta situación que vuelve a sacudir el interior del partido opositor, Valencia aseguró que no conocía la carta mencionada por José Félix Lafaurie, y dijo que las encuestas se llevaron a cabo con total transparencia. Y es que la pareja puso en duda la legitimidad del proceso que dio como ganadora a Paloma.

“El proceso del partido fue absolutamente transparente, se han revelado actas. De hecho el resultado de que yo ganara con otras encuestas. Decir que este resultado del partido es un poco ajeno a todo lo que estaban midiendo todas las demás creo que es contrario a la realidad”, afirmó la precandidata en entrevista con La FM.

En ese sentido, manifestó que el resultado de los sondeos “era previsible” teniendo en cuenta el ánimo del momento y que coincidían con otras encuestas que nada tenía que ver con la colectividad de Uribe.

Agregó que espera que la Cabal continúe en el proceso y que no se aparte de la campaña: “Espero que la doctora Cabal no se vaya. Le ha aportado mucho al partido y a Colombia, queremos contar con su apoyo. Nos debemos lealtad, apoyo. Queremos que haga parte del Gobierno”.

Sobre la propuesta de escisión indicó que eso “está por fuera de toda discusión”, pues el Centro Democrático es “un partido serio, con vocación de poder y no puede escindirse bajo ninguna circunstancia. Yo creo aquí no ha habido nada ilegítimo, ilegal, todo lo contrario, el partido siempre ha procedido con toda transparencia frente a todos”.

Les insistó a Cabal y al a Lafaurie a “reconsiderar la postura y a honrar su palabra y su lealtad al partido”. “Este es un momento en el que debemos permanecer unidos por el bien de un gran proyecto”, añadió al medio en mención.

“Estoy convencida de que Colombia tiene futuro y que entre todos vamos a superar esta crisis”, cerró.