La Alcaldía de Montería adelantó un operativo integral de recuperación ambiental en el Humedal Berlín, un ecosistema estratégico para la ciudad, con el propósito de proteger la vida, reducir los riesgos asociados a las inundaciones y preservar este espacio natural fundamental para el equilibrio ambiental y la resiliencia climática del territorio.

La actuación de la administración municipal se realiza en el marco de las competencias legales para el restablecimiento del orden urbanístico y la protección ambiental.

El proceso se originó a partir de una visita de inspección y vigilancia adelantada por la Secretaría de Planeación Municipal, en la que estableció, mediante análisis cartográfico y georeferenciación, que las construcciones intervenidas se encontraban ubicadas en una Zona de Uso Sostenible (Amortiguación) tipo C del Humedal Berlín, área en la que se prohíben actividades de urbanismo, de conformidad con el Acuerdo No. 416 de 2019 expedido por la CAR-CVS.

Durante la inspección el personal de la administración evidenció que las edificaciones fueron levantadas sin la correspondiente licencia de urbanismo y sin la adopción de un plan parcial, configurándose infracciones a lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016, por lo que la Inspección de Policía Especializada en Urbanismo, en decisión del 7 de mayo de 2025, impuso la medida correctiva de demolición de obra por la infracción al artículo 135, inciso A, numeral 1 de dicha ley.

Contra esa decisión instauraron 88 recursos de apelación, los cuales fueron resueltos en segunda instancia por el despacho del alcalde de Montería mediante la Resolución No. 0446 del 17 de junio de 2025, confirmando la medida correctiva impuesta.

Posteriormente, la decisión fue objeto de acciones de tutela, las cuales, en sede de impugnación, fueron declaradas improcedentes por la autoridad judicial competente, dejando en firme los actos administrativos y habilitando su ejecución conforme a la ley.

El procedimiento de desalojo se llevó a cabo este lunes 26 de enero “bajo el estricto cumplimiento del debido proceso, con el acompañamiento permanente de las autoridades competentes y organismos de control, garantizando la transparencia, el respeto por los derechos fundamentales y el diálogo constante con la comunidad”, reportó la alcaldía.

La recuperación del Humedal Berlín representa una apuesta por el presente y el futuro de Montería, entendiendo que proteger los ecosistemas es proteger la vida y la seguridad de las familias monterianas.

“Cada intervención que hacemos en favor del medio ambiente es una inversión en bienestar, salud y calidad de vida. El Humedal Berlín es un aliado natural contra las inundaciones y un patrimonio ambiental que debemos conservar entre todos”, reportó el secretario de Gobierno de Montería, coronel retirado de la Policía, Carlos García.