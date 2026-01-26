Consternación y dolor ha causado en la ciudad de Montería el crimen del ingeniero civil Luis Fernando Velázquez López ocurrido la noche del domingo 25 de enero en el barrio Alfonso López.

El joven profesional había salido de su casa en su motocicleta con un primo y en el camino colisionó con otro motociclista. Aunque el accidente no fue de gran magnitud sí derivó una fuerte discusión entre los implicados y fue justamente en medio de esta cuando el conductor de la otra moto desenfundó un arma de fuego y la accionó en contra de Luis Fernando, quien mal herido fue llevado a la urgencia del Hospital de La Gloria, donde según los médicos, ingresó sin signos vitales.

El asesino una vez disparó huyó del lugar, por lo que la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería invita a la ciudadanía a que si tiene información que conduzca al paradero de este la dé a conocer a través de la línea 123 o al cuadrante de su zona.