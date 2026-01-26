Como Yuliana Martínez fue identificada la joven madre que al mediodía de este lunes 26 de enero fue asesinada en el interior de su vivienda del barrio San José en el municipio de Sahagún, Córdoba.

De acuerdo con versiones de los vecinos del sector, el autor del crimen sería el compañero sentimental y padre de la hija de la víctima, una niña menor de tres años con la que huyó del sitio de la tragedia en un automóvil de color negro.

La oportuna reacción de la ciudadanía al reportar el caso ante la Policía permitió la activación de un plan candado conjunto con los uniformados de los departamentos vecinos y es así como las unidades de Sucre logran aprehender al señalado feminicida.

Además, entregaron la niña al Bienestar Familiar. Se está a la espera de los pronunciamientos oficiales por parte de las autoridades que han conocido este caso.