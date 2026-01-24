La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) puso en marcha un proceso de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE) en el departamento de Córdoba para atender a 13.275 familias que se han visto afectadas en el territorio.

La distribución de 13.275 kits de alimentos y de aseo, así como de 5.106 kits de cocina, 19.762 toldillos y 37.914 hamacas, se lleva a cabo en 17 de los 30 municipios de Córdoba.

De acuerdo con la Unidad, en las poblaciones donde se ejecuta este plan de atención está vigente la calamidad pública por afectaciones de lluvias y son Canalete, Cereté, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Moñitos, Montelíbano, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Purísima, Sahagún, San Antero, San Bernardo del Viento, San Pelayo, Valencia y Ciénaga de Oro.

Ya en Moñitos, Puerto Libertador, Montelíbano y Ciénaga de Oro han sido entregadas estas ayudas a cerca de 5 mil familias.

Según la Ungrd “la entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia no se limita a llevar suministros, sino que representa la presencia institucional en el territorio, la capacidad de respuesta ante las emergencias y la prioridad de proteger la vida de las familias cuando más lo necesitan”.