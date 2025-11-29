Una balacera dentro de un reconocido centro comercial de Bucaramanga dejó dos personas muertas y varios capturados este sábado 29 de noviembre, tras un intento de hurto en una joyería ubicada en el cuarto piso del complejo comercial.

Varios disparos se escucharon hacia las 2:00 p. m. dentro del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, donde, según las primeras versiones, una banda armada intentó robar una joyería. En el lugar se encontraba un policía de civil que reaccionó al ataque, lo que desencadenó un intercambio de disparos en plena jornada comercial.

De acuerdo con testigos, dos mujeres y tres hombres ingresaron armados al cuarto piso, donde pretendían cometer el hurto. El tiroteo se intensificó en esa zona, mientras compradores y empleados buscaban refugio en los locales.

Uniformados del Goes y agentes de la Policía Metropolitana llegaron al lugar con armas largas, ingresaron al centro comercial y evacuaron a los visitantes para evitar más víctimas.

Las autoridades confirmaron que en el hecho murió el Intendente Jefe de la Sijín Freddy Leal Briceño, quien se enfrentó a la banda armada. Un presunto delincuente también murió en medio del fuego cruzado.

Cinco personas —tres hombres y dos mujeres— fueron capturadas y se incautaron tres armas de fuego utilizadas en el ataque. La Policía señaló que la banda sería procedente de Barranquilla.

Testimonios desde el interior del centro comercial

Videos difundidos en redes sociales muestran los momentos de pánico y la huida de compradores que se encontraban en el complejo, uno de los más concurridos de Bucaramanga.

Una empleada de una pizzería relató a ‘Caracol Radio’ cómo vivió la emergencia: “Yo estaba atendiendo cuando se escuchó la balacera. Comenzaron unos disparos, después se intensificaron, la gente corrió, se escondió en los locales y mientras que nos iban evacuando me di cuenta de que había sido en una de las joyerías del cuarto piso, a mano derecha, por los lados de la escalera”.

#PLOMOTERAPIA. Un violento intento de hurto se registró esta tarde en una joyería del centro comercial Cuarta Etapa de Cabecera, en Bucaramanga. Según información preliminar, tres sujetos intentaron cometer el robo y fueron sorprendidos por unidades de la Policía presentes en la… pic.twitter.com/8wKfwfi9a0 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 29, 2025

Otro testigo, identificado como Wily, afirmó que vio el enfrentamiento directo entre los delincuentes y los policías dentro del establecimiento.

Algunas personas también señalaron que no todos los miembros de la banda estaban dentro del edificio; según esas versiones, otros hombres armados habrían escapado al escuchar los primeros disparos.

Anunciaron una recompensa de hasta $ 100 millones por información sobre el caso

La Policía mantiene acordonado el centro comercial y realiza un barrido local por local. Las autoridades no descartan que otros implicados hayan huido antes de la llegada de los refuerzos.

El alcalde de Bucaramanga, Javier Sarmiento Olarte, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos “por estos homicidas que atentaron contra la vida y la humanidad del señor intendente jefe”.