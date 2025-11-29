​La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) activó este sábado la Sala de Crisis Nacional tras el cambio a alerta naranja del volcán Puracé, cadena volcánica Los Coconucos, ubicado cerca de la ciudad de Popayán, por un “incremento notorio” en su actividad.

El volcán Puracé resgistró en las últimas horas un incremento significativo de los parámetros monitoreados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que presentan aumento de sismos, emisiones de gases y ceniza con columnas superiores a los 1.000 metros.

Ante esta situación, la Sala de Crisis Nacional articula las acciones y esfuerzos con las autoridades territoriales, los organismos operativos y los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo, con el fin de reforzar el monitoreo, revisar los planes de contingencia y apoyar las medidas de preparación.

Las autoridades recomiendan no acercarse a la zona del cráter por el riesgo asociado a gases, ceniza o posibles emisiones súbitas. Insisten en atender únicamente la información oficial divulgada por la UNGRD, el SGC, la Gobernación del Cauca y las autoridades locales, y adoptar medidas de autoprotección como el uso de tapabocas y protección de ojos, piel y fuentes de agua en caso de caída de material particulado.

Según el SGC, la sismicidad continúa localizada en niveles superficiales bajo el cráter. Aunque pueden presentarse fluctuaciones temporales en los niveles de actividad, una disminución momentánea no implica estabilidad.

El SGC recordó que el Puracé es uno de los volcanes más activos del país y uno de los mejor instrumentados, con 97 estaciones de monitoreo, y que su última erupción considerable ocurrió en 1977. Desde 2021 el volcán ha mostrado variaciones paulatinas en su comportamiento, incluidas erupciones menores y aumentos en sismicidad y deformación.