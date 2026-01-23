El Servicio Geológico Colombiano (SGC) indicó en las últimas horas que el volcán Puracé regresó al nivel de alerta amarilla, tras evidenciar señales de calma y una mayor estabilidad.

Cabe recordar que este volcán, ubicado a 27 kilómetros de Popayán, en el departamento del Cauca, llevaba casi dos meses, desde el 29 de noviembre de 2025, en estado de alerta naranja debido a un incremento inusual de su actividad.

El SGC informó el pasado 22 de enero de 2026, en un comunicado oficial, que El Puracé cambió de nivel luego de que los parámetros monitoreados mostraran una tendencia sostenida hacia la estabilidad, disminuyendo la probabilidad de una erupción de gran magnitud.

Desde noviembre de 2025, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán (OVSPO) mantuvo un seguimiento continuo de múltiples variables, cuyo análisis integral permitió tomar la decisión anunciada en las últimas horas.

Según el SGC, las emisiones de ceniza, la anomalía térmica detectada en el cráter y los procesos de desgasificación que motivaron el cambio a alerta naranja han registrado un descenso sostenido durante las últimas dos semanas.

¿Qué parámetros muestran estabilidad en el volcán?

Según Jaime Raigosa, coordinador del OVSPO, “el comportamiento del volcán Puracé se evalúa a partir de múltiples variables, ya que ningún parámetro, por sí solo, permite interpretar su estado”.

La entidad explicó que la evaluación del comportamiento del volcán no se basa en un solo indicador, sino en el análisis conjunto de distintos parámetros.

Raigosa añadió que, en los últimos días, “los procesos de desgasificación, la sismicidad, las emisiones de ceniza y los demás parámetros monitoreados no evidencian una evolución significativa del sistema volcánico”.

En ese sentido, el funcionario aseguró que los indicadores reflejan “una disminución general de la actividad volcánica, lo que permite retornar el volcán Puracé al estado de alerta amarilla”.

Cabe destacar que desde el 6 de enero de 2026 se ha observado una reducción progresiva en la frecuencia y la energía de las emisiones de ceniza, tal como lo indicó el Servicio Geológico, así como una disminución en la energía sísmica asociada al movimiento de fluidos al interior del edificio volcánico.

Este tipo de actividad sísmica, que había aumentado desde el 27 de diciembre de 2025, muestra ahora un comportamiento decreciente.