Cuatro personas murieron este fin de semana en zona rural del municipio de Anorí, en el nordeste antioqueño, tras la detonación de artefactos explosivos que, según información preliminar, estaban siendo instalados por integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc. Las autoridades avanzan en la verificación de identidades y en la reconstrucción de lo ocurrido.

La Gobernación de Antioquia y la Policía confirmaron que tres de las cuatro víctimas ya fueron identificadas. Entre ellas está un menor de 17 años, William Palacio, quien habría sido reclutado forzosamente por esa estructura ilegal. Los otros dos fallecidos son Jaider Giraldo y Jason Rodríguez, ambos de 20 años. El cuarto cuerpo permanece sin identificar en la morgue del municipio.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, entregó detalles del estado de los cuerpos. Dijo: “Llegaron cuatro cuerpos sin vida, con señas de residuos de actividad explosiva. Estas heridas las presentan especialmente en el tronco y en las extremidades superiores. Podría decirse que puede ser una manipulación… Lo que tenemos por el momento recopilado a través de inteligencia es que también pueden ser integrantes del GAOr 36 y, posiblemente, se trató de manipulación para el sembrado de minas antipersona”.

Los indicios apuntan a que el explosivo detonó de manera accidental mientras era manipulado o instalado por los mismos integrantes de la estructura armada.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el hecho a través de su cuenta de X. Señaló: “Antioqueños, me informan que en zona rural de Anorí, fueron encontrados cuatro cuerpos sin vida”.

Agregó que “los primeros indicios señalan que se trata de miembros del frente 36 de Farc que estaban manipulando artefactos explosivos y que se les detonaron en el momento en que los estaban instalando”. También recordó que en la zona delinquen Clan del Golfo y ELN, grupos que disputan el control territorial.

El frente 36, que opera en municipios como Anorí, Briceño y Campamento, es una de las facciones bajo la influencia de alias Calarcá, mencionado recientemente por los archivos incautados por la Fiscalía y divulgados por Noticias Caracol.

De acuerdo con esas revelaciones, documentos y mensajes encontrados en computadores, celulares y memorias USB relacionarían a altos funcionarios y miembros de inteligencia con el jefe de las disidencias. Los episodios continúan en investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

La explosión habría ocurrido en la vereda Providencia, sector Moreno Cano, según información conocida por Blu Radio, aunque inicialmente se habló de otros puntos como Liberia y El Porvenir. La región enfrenta una fuerte presión por la presencia del Clan del Golfo y el ELN, además de las disidencias del frente 36, lo que ha incrementado los riesgos para la población por la instalación de minas antipersonal y artefactos improvisados.

Este es el segundo evento con explosivos registrado en Anorí en menos de una semana, en medio de la disputa territorial entre grupos armados del nordeste antioqueño.

Los cuerpos serán trasladados en las próximas horas a Medicina Legal en Medellín, mientras las autoridades continúan las verificaciones correspondientes.