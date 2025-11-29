Avianca reportó que continúa avanzando en la actualización del software exigida por Airbus para su flota A320 y que, hasta este sábado, el 51 % de las aeronaves ya cuenta con la modificación instalada, según datos entregados por la compañía.

Le puede interesar: JetSMART aclara que solo algunas aeronaves requieren actualización técnica y mantiene vuelos con normalidad

La aerolínea explicó que su equipo ha trabajado “ininterrumpidamente” en la implementación de los ajustes requeridos por Airbus para restablecer gradualmente la operación. Técnicos especializados continúan con las labores, que se prevén completar “en los próximos días”, de acuerdo con el comunicado oficial.

Este proceso hace parte de las acciones adoptadas en respuesta a las indicaciones técnicas del fabricante europeo, luego de que se ordenara una actualización global del software utilizado en aeronaves A320.

Reacomodación y opciones para los viajeros

Mientras avanza la actualización, Avianca implementó alternativas para los pasajeros afectados por cambios en su itinerario de este 29 de noviembre. La compañía indicó que a quienes tenían vuelos programados se les ofrecieron opciones de reacomodación tanto en sus propios servicios como en aerolíneas aliadas.

Vea aquí: Explosión en Anorí deja cuatro muertos, entre ellos tres presuntos integrantes de las disidencias de Calarcá

Para quienes estas alternativas no resulten adecuadas, la aerolínea habilitó dos opciones adicionales:

Reprogramación sin penalidad ni diferencia tarifaria, sujeta a disponibilidad, para viajar hasta 180 días después de la fecha inicial. Esta gestión debe realizarse a través del Contact Center.

Solicitud de reembolso de los trayectos no utilizados. Si el tiquete fue adquirido en canales directos de Avianca, el trámite puede hacerse en avianca.com; si fue comprado en agencia de viajes, debe gestionarse directamente con ella.

Recomendaciones para los usuarios

Avianca pidió a los pasajeros mantenerse atentos a las comunicaciones enviadas a los correos electrónicos asociados a cada reserva y revisar el estado de sus vuelos en avianca.com. La empresa también recordó que, si un itinerario no aparece confirmado, es preferible no acudir al aeropuerto para evitar congestiones.

Lea también: Envían a la cárcel a un exconcejal señalado de explotar sexualmente a menores de edad

De manera preventiva, la aerolínea mantiene cerradas las ventas de tiquetes hasta el 8 de diciembre, medida adoptada para priorizar la reacomodación de quienes ya tienen vuelos reservados.

La compañía reiteró que continúa enfocada en recuperar completamente la normalidad operacional. “Todo el equipo de Avianca sigue trabajando para restablecer la completa normalidad de la operación”, señaló la aerolínea.