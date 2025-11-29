JetSMART Airlines confirmó este 29 de noviembre que únicamente un número limitado de sus aeronaves requiere la actualización técnica ordenada por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), tras una directiva global de aeronavegabilidad emitida por el fabricante. Pese a ello, la operación de la aerolínea continúa sin afectaciones y los vuelos se mantienen según lo programado.

Le puede interesar: Avianca supera el 50 % de avances en la actualización de software exigida por Airbus

La compañía explicó que las aeronaves involucradas “serán atendidas esta misma noche conforme a las directrices técnicas establecidas”, por lo que no prevé impactos en la programación regular.

JetSMART reiteró que “comunicará cualquier novedad relevante conforme avance este proceso”.

¿Cómo afectará la actualización a los pasajeros?

Hasta ahora, JetSMART asegura que no existe ningún impacto en los itinerarios. La aerolínea destacó que, en caso de que algún vuelo requiera ajustes, los pasajeros afectados serán contactados directamente para recibir alternativas de viaje.

Vea aquí: Explosión en Anorí deja cuatro muertos, entre ellos tres presuntos integrantes de las disidencias de Calarcá

Esta medida busca garantizar que cualquier eventual modificación sea gestionada de forma anticipada y con acompañamiento al usuario.

JetSMART aseguró que continuará monitoreando la situación y mantendrá informados a sus pasajeros conforme avance el proceso técnico solicitado por Airbus y EASA.

Qué exige Airbus y por qué

El fabricante europeo ordenó una actualización urgente de software que afecta a flotas en varias regiones del mundo. La directiva obliga a realizar ajustes antes de continuar con las operaciones de ciertos equipos, como parte de un proceso preventivo de seguridad.

Lea también: Envían a la cárcel a un exconcejal señalado de explotar sexualmente a menores de edad

La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) informó que las aeronaves alcanzadas por la medida deberán permanecer en tierra a partir de las 19:00 horas de este sábado 29 de noviembre, hasta completar los trabajos técnicos exigidos.

Avianca sí reporta afectaciones

Mientras JetSMART confirmó normalidad, Avianca notificó que más del 70 % de su flota deberá ser inmovilizado para completar la actualización técnica obligatoria. La compañía suspendió temporalmente la venta de tiquetes para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre, mientras define ajustes operacionales.