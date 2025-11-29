Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Pedro Davis Sánchez Medina, un exconcejal de Chinchiná, Caldas, quien estaría implicado en el abuso y la explotación sexual de menores de edad entre 2023 y 2025.

Como elementos materiales probatorios, la Fiscalía General de la Nación presentó videos extraídos de varios dispositivos electrónicos en los que se evidencian los abusos a los que fueron sometidos, por lo menos, tres menores de edad de 12, 13 y 15 años.

“En el curso de la investigación se conoció que el exfuncionario habría inducido a las víctimas para que realizaran actividades sexuales mientras les tomaba fotografías y registros audiovisuales”, indicó el ente acusador.

Las autoridades establecieron que Sánchez Medina presuntamente pagaba a los menores de edad entre 180.000 y 500.000 pesos por dicho material.

Además, parte del contenido era compartido y comercializado con contactos en el extranjero, según la investigación.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, pornografía con personas menores de 18 años, uso de menores de edad en la comisión de delitos y actos sexuales con menor de 14 años. Los cargos no fueron aceptados.

El exconcejal fue capturado en una acción conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional, con apoyo de las agencias internacionales, en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá.