El presidente Gustavo Petro volvió a referirse este viernes a la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a su campaña de 2022 por financiación irregular y violación de topes de gastos. A través de su cuenta de X calificó la medida como "una agresión violenta contra la Constitución".

Lea: CNE rechaza ataques contra magistrados tras sanción a la campaña de Petro: ‘Todas las actuaciones se ciñen a la ley’

“La ofensiva de la clase política tradicional en el CNE contra mi campaña del 2022, con los sobretopes falsos, porque no existieron, es que quieren impedir que el movimiento político más grande de Colombia no tenga personería jurídica y no sea partido: el Pacto Histórico", señaló el mandatario en la red social.

Agregó que “es una agresión violenta contra la Constitución de Colombia y la Convención Americana de Derechos Humanos. Es obligación del presidente garantizar a todas y todos elecciones libres y el CNE lo impide”.

También volvió relacionar la decisión del CNE con un supuesto intento de golpe de Estado contra su gobierno.

Lea: “La oposición está desesperada”: Francia Márquez sobre decisión del CNE de sancionar campaña Petro Presidente por violación de topes electorales

“Hablaban de un golpe de estado de mi parte, pero es la corrupción la que lo está dando. Quieren la dictadura de la corrupción y es a la ciudadanía a quien toca responder”, concluyó.

La ofensiva de la clase política tradicional en el CNE contra mi campaña del 2022, con los sobretopes falsos, porque no existieron, es que quieren impedir que el movimiento político más grande de Colombia no tenga personería jurídica y no sea partido: el Pacto Histórico.



Es una… https://t.co/l58MSjLFXL — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 29, 2025

El pleno del CNE determinó el jueves que la campaña presidencial de Petro de 2022 excedió los límites de financiación en primera y segunda vuelta en más de 3.500 millones de pesos y recibió aportes prohibidos.

Esta es la primera vez en la historia del país que la autoridad electoral sanciona una campaña presidencial.

Lea: Oficialismo denuncia “montaje político” tras sanción del CNE a la campaña Petro

En este caso, se sancionó al gerente de la campaña y actual presidente de la estatal petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa; a la auditora, María Lucy Soto, y a la tesorera, Lucy Aydée Mogollón, con multas que superan los 5.900 millones de pesos.

Colombia Humana, el partido de Petro, y la Unión Patriótica (UP) también fueron sancionados “de manera individual y con una multa equivalente a 583 millones” de pesos.