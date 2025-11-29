A 13 bienes que estarían al servicio de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño de las disidencias de las Farc les fueron impuestas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro.

El patrimonio ilícito fue identificado por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. Se trata de seis inmuebles rurales, dos establecimientos de comercio (un restaurante y una droguería) y cinco vehículos.

De acuerdo con el ente acusador, estas propiedades, avaluadas preliminarmente en 11.500 millones de pesos, habrían sido utilizadas para organizar reuniones en las que se planeaban acciones criminales, acopiar estupefacientes, armas y otros elementos.

Fiscalía

Las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño habrían destinado este patrimonio ilícito “para facilitar su actuar criminal y dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de sus actividades delictivas en el suroccidente del país”, indicó la Fiscalía.

Los bienes fueron ubicados en Putumayo, Caquetá, Cauca y Nariño. Al parecer, estaban al servicio de los componentes armados, narcotraficantes y logísticos de los dos grupos armados ilegales.

Dos de los seis inmuebles rurales servirían para organizar reuniones en las que se planeaban acciones criminales.

La Fiscalía identificó además que los activos fueron puestos a nombre de las compañeras sentimentales y personas cercanas a los cabecillas de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño para intentar ocultar su origen y destinación ilícita.