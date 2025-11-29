Avianca anunció este viernes un plan extraordinario de atención a pasajeros para responder a las afectaciones operativas derivadas de la inmovilización temporal de una parte significativa de su flota A320.

La decisión se adoptó luego de que Airbus ordenara una actualización urgente de software en estos equipos, instrucción que obliga a dejar en tierra las aeronaves hasta que el proceso esté completado.

Estas son las medidas de protección de Avianca para los viajeros

La compañía informó que ya comenzó a contactar a los usuarios con vuelos programados y activó varias alternativas para quienes resulten golpeados por cambios en los itinerarios.

Entre las opciones habilitadas se encuentran la reacomodación en vuelos disponibles, tanto propios como de aerolíneas aliadas; el cambio sin penalidad para viajar hasta 180 días después de la fecha original; y la solicitud de reembolso de los trayectos no utilizados a través de su sitio web.

“Inevitablemente se presentarán impactos en la operación”, indicó Avianca, al reiterar que sus equipos están trabajando “a la mayor velocidad posible” para implementar la actualización ordenada por Airbus y reducir las disrupciones.

Como medida adicional, la aerolínea cerró la venta de tiquetes hasta el 8 de diciembre, con el fin de priorizar la reacomodación de quienes ya tenían reservas activas.

Recomendaciones para los usuarios

Avianca pidió a los pasajeros verificar constantemente el estado de sus vuelos en avianca.com y revisar los canales asociados a su reserva. También recomendó evitar desplazarse al aeropuerto si el vuelo no aparece confirmado.

La compañía aseguró que seguirá informando directamente a los clientes afectados y ampliando medidas en caso de que la situación lo exija.

Supertransporte activó protocolo de acompañamiento a los usuarios

Frente al aumento de consultas y reportes por cancelaciones, la Superintendencia de Transporte puso en marcha un “protocolo urgente” de atención para orientar a los viajeros mientras dure la contingencia.

La entidad recordó que, al tratarse de un evento clasificado como fuerza mayor, los pasajeros deben primero confirmar si su vuelo está afectado antes de presentar PQR. Además, recomendó guardar todos los soportes de la reserva y estar atentos a las alternativas que ofrezca la aerolínea: reembolso, reacomodación o cambios de fecha.

“La entidad se encuentra en coordinación permanente con Avianca para minimizar afectaciones y facilitar la toma de decisiones por parte de los usuarios”, señaló la Supertransporte.

¿Por qué están en tierra los A320?

El fabricante europeo Airbus notificó recientemente que una parte de la flota global de aviones A320 requiere una actualización inmediata de software debido a fallos detectados. En el caso de Avianca, la instrucción impacta cerca del 70 % de sus aeronaves de esta familia, lo que ha generado cambios y cancelaciones en varias rutas.

La aerolínea anticipó que podrían registrarse disrupciones durante los próximos días, mientras avanza en los ajustes técnicos y restablece gradualmente la normalidad operacional.