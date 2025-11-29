Durante una alocución realizada en la noche de este viernes, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la supuesta infiltración de las disidencias de alias Calarcá en el Estado colombiano.

De acuerdo con el mandatario, los chats revelados como prueba por parte de los medios de comunicación no son reales.

“Todas esas conversaciones son puro cuento de inteligencia artificial”, aseguró el mandatario.

La investigación periodística obtuvo comunicaciones entre el jefe del EMBF, Alexander Díaz, alias Calarcá, y otros guerrilleros, en las que se menciona a Huertas y Mejía, supuestamente con el fin de crear una empresa de seguridad de fachada que permitiera a los disidentes moverse en vehículos blindados y portar armamento legal cuando fracasaran los diálogos de paz.

En ese contexto, la Procuraduría dijo en un comunicado que “suspendió provisionalmente hasta por tres meses al brigadier general del Ejército, Juan Miguel Huertas Herrera, y al Director Estratégico de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, por sus presuntos vínculos y suministro de información a miembros de las disidencias de las Farc”.

La medida cautelar tiene como objeto “asegurar que no se repita un hecho como el que es objeto de investigación, escenario probable por las características de las funciones del cargo que actualmente ocupan. Con esto se busca evitar que podrían presentarse o derivar en conductas que afecten el desarrollo del proceso disciplinario”.

El Ministerio Público explicó que la decisión también busca evitar que el general Huertas y Mejía “continúen en el ejercicio de sus cargos y funciones, y que se reiteren los comportamientos señalados”.