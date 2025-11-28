Después del anuncio de Avianca de suspender la venta de tiquetes hasta el 8 de diciembre debido a que más del 70 % de su flota de aviones A320 deberá quedarse en tierra para realizar “una actualización urgente de software” tras aviso del fabricante aeronáutico europeo Airbus, la Aeronáutica Civil de Colombia informó este viernes a través de un comunicado que esta situación afectará temporalmente las operaciones aéreas en el país.

Airbus notificó a nivel global la necesidad de una actualización urgente de software para una parte significativa de las aeronaves de la familia A320, por lo que aerolíneas de todo el mundo han tenido que inmovilizar sus aviones de este tipo mientras se resuelve el incidente.

“Como resultado, y bajo la estricta supervisión de la Aerocivil, las aeronaves involucradas deberán a partir del 29 de noviembre de 2025 a las 19:00, permanecer inmovilizadas en sus bases de mantenimiento hasta que se completen los trabajos técnicos mandatorios requeridos por el fabricante”, explicó la autoridad aeronáutica de Colombia.

Agregó que, en coordinación con el Gobierno Nacional, se está realizando supervisión y control para asegurar el cumplimiento “riguroso y expedito” de las modificaciones requeridas por Airbus.

“La seguridad de los pasajeros y de la aviación es la prioridad institucional, y se implementan las acciones necesarias para reanudar la programación de vuelos con la mínima afectación al servicio”, destacó.

Añadió la Aerocivil que continuará monitoreando permanentemente los trabajos técnicos para asegurar la pronta normalización de las operaciones.

“La entidad está supervisando que cada aeronave de la flota A320 cuente con la actualización de software requerida. La entidad, junto con las aerolíneas, brindará el apoyo necesario para garantizar que estos cambios se realicen en el menor tiempo posible”, sostuvo.

Por último, solicitó a los pasajeros estar en contacto con sus aerolíneas para conocer las posibles afectaciones derivadas de estas medidas y ser informados sobre cualquier cambio en sus vuelos programados.