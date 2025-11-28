Airbus, el fabricante aeroespacial europeo que produce aviones comerciales, notificó que una parte significativa de la flota de aviones de la familia A320 a nivel global requiere una actualización urgente de software.

Por esta razón, los aviones involucrados deberán permanecer en tierra cuando lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que se hayan realizado los trabajos.

Esta orden, indica un comunicado de la aerolínea Avianca, afecta a más del 70 % de la flota.

Si bien la aerolínea comenzará de inmediato a trabajar en las modificaciones requeridas por el fabricante, dicen que “inevitablemente se presentarán disrupciones significativas en las operaciones durante los próximos 10 días”.

En ese sentido, Avianca cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre -inclusive- para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles.

“La línea aérea notificará directamente a los pasajeros afectados y les informará sobre las opciones existentes para que puedan ajustar sus planes de viaje”, sostuvo Avianca.

Agregan que la compañía realizará las modificaciones requeridas por el fabricante de aeronaves lo antes posible con el fin de reanudar las operaciones y minimizar las disrupciones en el servicio.