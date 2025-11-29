El presidente Petro expresó este viernes su respaldo a la cantante británica Dua Lipa, quien se presentará esta noche en el estadio El Campín de Bogotá, después de que circularan en redes sociales videos que muestran aglomeraciones de seguidores a las afueras del hotel donde se hospeda.

“Dua Lipa es una cantante de vanguardia y progresista que merece el mayor respeto de la colombianidad. Cualquier ayuda que se necesite para su tranquilidad, estaremos dispuestos”, escribió el mandatario en X.

El comentario llega en medio de la preocupación manifestada por un grupo de fans de la artista, que denunció en un comunicado comportamientos que calificó como “acoso” durante las últimas horas.

En vídeos de redes sociales se observa a decenas de personas tratando de acercarse a la cantante y a su prometido, el actor Callum Turner, quienes llevan dos días haciendo turismo en la capital colombiana con motivo de su concierto.

El club de fans aseguró que Dua Lipa “se siente presionada, perseguida y asustada”, después de que algunos seguidores permanecieran hasta medianoche del jueves frente al hotel, algunos con parlantes y megáfonos.

La artista, con más de 48 millones de reproducciones en la plataforma de música Spotify, se encuentra inmersa en la fase latinoamérica de su tour mundial con motivo de su tercer albúm, ‘Radical Optimist’, que alcanzó el número uno en doce países y se convirtió en el debut más exitoso de una artista británica el año pasado.

La británica se ha ganado el cariño del público hispanohablante al incorporar en cada concierto de esta gira una o dos canciones emblemáticas del país que visita. En Chile interpretó ‘Tu falta de querer’ y ‘El duelo’; en Argentina, ‘De música ligera’ y ‘Tu misterioso alguien’; y en Perú sorprendió con la cumbia ‘Cariñito’.