Con ocasión a la inmovilización temporal de una parte significativa de la flota de aviones de la aerolínea Avianca debido a una contingencia reportada por la empresa fabricantes de las aeronaves, Airbus, la Superintendencia de Transporte desplegó un “protocolo urgente” de atención a los usuarios que se han afectado con la decisión.

“Como consecuencia de esta situación, la aerolínea suspendió la operación de múltiples vuelos y la venta de tiquetes para viajes programados hasta el 8 de diciembre del presente año. Este evento es catalogado como un caso de fuerza mayor, lo que implica que responde a circunstancias externas, imprevisibles e irresistibles”, explicaron.

Por ello, con el propósito de “facilitar la adecuada gestión de sus viajes” la entidad emitió ciertas recomendaciones a los pasajeros que tienen vuelos programados con la aerolínea colombiana:

Verificar previamente el estado de su vuelo directamente con la aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto o realizar cualquier modificación en su itinerario.

Revisar con frecuencia sus correos electrónicos, mensajes de texto o la aplicación de la aerolínea, donde Avianca informará sobre reacomodaciones, cancelaciones u opciones disponibles.

Abstenerse de presentar Peticiones, Quejas, Reclamos o Solicitudes (PQRs) si aún no existe una afectación directa.

Conservar todos los soportes relacionados con su reserva (correos, comprobantes de pago, comunicaciones recibidas).

En caso de afectación confirmada, debe estar atento a las opciones que le brinda Avianca quien podrá ofrecer alternativas como reembolso, reacomodación o cambios de fecha, de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, la Supertransporte aseguró que brindará acompañamiento a los usuarios durante esta situación, de manera que “puedan tomar decisiones con claridad y tranquilidad frente a sus planes de viaje”.

“La Entidad se encuentra atenta a la evolución de los hechos y en permanente coordinación con la aerolínea, con el propósito de garantizar que las medidas adoptadas permitan minimizar las afectaciones y que este imprevisto sea superado en el menor tiempo posible”, precisaron.

Una falla que afecta el 70 % de la flota de Avianca

Airbus, el fabricante aeroespacial europeo que produce aviones comerciales, notificó que una parte significativa de la flota de aviones de la familia A320 a nivel global requiere una actualización urgente de software tras unos fallos detectados.

Esto compromete a cerca del 70 % de las aeronaves de Avianca que de manera urgente deben hacer los cambios para que no se presenten emergencias en los vuelos como ya ocurrió en un vuelo de la aerolínea estadounidense JetBlue entre Cancún (México) y Newark, en Nueva Jersey (Estados Unidos).

Si bien la aerolínea comenzará de inmediato a trabajar en las modificaciones requeridas por el fabricante, dicen que “inevitablemente se presentarán disrupciones significativas en las operaciones durante los próximos 10 días”.

En ese sentido, Avianca cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre -inclusive- para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles.

“La línea aérea notificará directamente a los pasajeros afectados y les informará sobre las opciones existentes para que puedan ajustar sus planes de viaje”, sostuvo Avianca.

Agregan que la compañía realizará las modificaciones requeridas por el fabricante de aeronaves lo antes posible con el fin de reanudar las operaciones y minimizar las disrupciones en el servicio.