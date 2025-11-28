El Departamento de Prosperidad Social (DPS) alista una nueva resolución que modifica las condiciones del programa Colombia Mayor, ampliando la cobertura y reduciendo la edad mínima de ingreso. La actualización, que empezará a aplicarse en los últimos ciclos de pago del año, elevará el subsidio a $230.000 mensuales.

El ajuste que prepara Prosperidad Social permitirá que más adultos mayores sin pensión puedan acceder a Colombia Mayor.

La entidad definió que el beneficio cobijará a: mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65 años.

Con este cambio, el Gobierno reemplaza el umbral anterior —70 años para mujeres y 75 para hombres— y amplía significativamente la base de posibles beneficiarios.

Además, la resolución establecerá que el valor del subsidio se actualizará cada año con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Dane. Según documentos técnicos del Gobierno, el incremento busca cubrir brechas que mantenían el apoyo por debajo de la línea de pobreza extrema y del costo de la canasta alimentaria.

Aumento del subsidio a $230.000 mensuales

El programa Colombia Mayor incorporará el nuevo monto mensual de $230.000, en línea con la Renta Básica Pensional propuesta en la reforma pensional. Prosperidad Social señaló que esta actualización forma parte del fortalecimiento de la protección social para adultos mayores sin ingresos.

A septiembre, la inversión social del DPS superaba los $2 billones, con impacto en cerca de 1,6 millones de personas vinculadas a distintos programas.

Fechas de pago para lo que queda del año

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, confirmó el cronograma de pagos para los ciclos finales del año. Ambos periodos ya aplicarán el incremento del subsidio.

Ciclo 11 (noviembre – diciembre)

Pagos del 27 de noviembre al 12 de diciembre.

Beneficiarios: 1.635.343 personas.

Ciclo 12 (cierre de año)

Pagos del 17 al 31 de diciembre.

Beneficiarios esperados: hasta 3 millones de personas.

Modalidades de pago del subsidio

Los giros de Colombia Mayor se realizan principalmente a través del Banco Agrario, mediante:

Abono a cuenta bancaria.

Giro en puntos autorizados, incluidas oficinas del Banco Agrario y corresponsales como SuperGiros .

. Billetera digital BICO, disponible en casos específicos.

Prosperidad Social recomienda verificar el punto exacto de pago en sus canales oficiales, así como en el Banco Agrario o con el Enlace Municipal del programa.

Líneas de atención