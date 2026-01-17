La Aeronáutica Civil aclaró este sábado en un comunicado el alcance geográfico del Notam (Notice to Airmen o Aviso a los Aviadores) emitido por la FAA, es decir la Administración Federal de Aviación.

Leer más: Policía realizó ascenso póstumo a las 22 víctimas del ataque de la Escuela de Cadetes General Francisco Paula Santander

“La Aerocivil informa a la comunidad aeronáutica que el Notam emitido por la FAA, relacionado con la necesidad de ejercer precaución ante posibles afectaciones a los Sistemas Globales de Navegación Satelital, GNSS, durante las diferentes fases de vuelo hace referencia exclusivamente a zonas específicas del espacio aéreo sobre el Océano Pacífico comprendidas dentro de la Región de Información de Vuelo, FIR, Bogotá”, se lee.

Le puede interesar: Petro cancela su participación en el Foro de Davos para centrarse en la reunión con Trump

Esto luego de que el pasado viernes a Aerocivil hubiese reportado a la comunidad “sobre un Notam emitido por @FAANews que recomienda precaución ante posibles afectaciones a los sistemas de navegación satelital (GNSS) en zonas específicas”.

Lea además: Cuatro muertos en una mina en Socha, Boyacá: “Murieron por intoxicación tras acumulación de gas”

Agregaba ese informe que “las aerolíneas colombianas ya fueron notificadas para adoptar medidas preventivas”.