La Aeronáutica Civil aclaró este sábado en un comunicado el alcance geográfico del Notam (Notice to Airmen o Aviso a los Aviadores) emitido por la FAA, es decir la Administración Federal de Aviación.
“La Aerocivil informa a la comunidad aeronáutica que el Notam emitido por la FAA, relacionado con la necesidad de ejercer precaución ante posibles afectaciones a los Sistemas Globales de Navegación Satelital, GNSS, durante las diferentes fases de vuelo hace referencia exclusivamente a zonas específicas del espacio aéreo sobre el Océano Pacífico comprendidas dentro de la Región de Información de Vuelo, FIR, Bogotá”, se lee.
Aerocivil reportó que no ha registrado alteraciones tras avisos de EE. UU. de posible peligro en espacio aéreo
Esto luego de que el pasado viernes a Aerocivil hubiese reportado a la comunidad “sobre un Notam emitido por @FAANews que recomienda precaución ante posibles afectaciones a los sistemas de navegación satelital (GNSS) en zonas específicas”.
Agregaba ese informe que “las aerolíneas colombianas ya fueron notificadas para adoptar medidas preventivas”.