Muchas personas en tiempos pasados siempre decían que el huevo causaba colesterol.

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Hoy en día los expertos señalan en que se trata de un alimento altamente nutritivo que puede formar parte de una dieta equilibrada sin problema en personas sanas.

Por eso ahora es protagonistas de muchas dietas o comidas saludables, por su alto valor nutricional.

Hoy en día los expertos señalan en que se trata de un alimento altamente nutritivo que puede formar parte de una dieta equilibrada sin problema en personas sanas.

El huevo aporta proteínas de alta calidad con todos los aminoácidos esenciales, además de vitaminas como la B12, D y A, y minerales como hierro y selenio. Esto lo convierte en un aliado clave para mantener la masa muscular y la salud general, especialmente con el paso de los años.

Es importante que sepa cómo cocinarlo pues con exceso de grasa o a temperaturas muy altas puede alterar su perfil nutricional. Esta vez le daremos 10 recetas súper sencillas y rápidas de hacer con huevo.

1. Huevo cocido

2. Huevo pasado por agua

3. Huevo escalfado

4. Tortilla francesa

5. Revueltos cremosos

6. Huevo al horno

7. Tortilla de verduras

8. Huevo a la plancha

9. Huevo en microondas

10. Huevos rellenos saludables