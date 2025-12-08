Un momento de terror se vivió el pasado sábado 6 de diciembre en el Hangzhou Safari Park, en China, cuando uno de los osos negros del recinto atacó inesperadamente a un entrenador durante una presentación pública.

Los visitantes quedaron sorprendidos por la escena y grabaron el instante. Después lo compartieron en redes sociales, donde el video se volvió viral en cuestión de horas.

Durante un espectáculo en el que el personal del zoológico guiaba a dos osos para realizar un circuito de saltos. El primero cumplió con la rutina sin problema; sin embargo, el segundo animal mostró resistencia para subir al escenario.

Un oso atacó a su cuidador durante un espectáculo en China

Cuando el cuidador intentó ayudarlo, el oso reaccionó de forma brusca y se abalanzó sobre él, derribándolo frente al público. De inmediato, otros trabajadores del parque corrieron para auxiliar al entrenador y usaron sillas, barras y objetos a su alcance para separar al animal. Luego de varios segundos de tensión, lograron controlarlo.

Tras la difusión masiva del video, el zoológico emitió un comunicado en el que afirmó que tanto el entrenador como el oso se encuentran en buen estado y que no hubo lesiones graves. Según la versión oficial, el comportamiento del animal pudo haberse detonado porque detectó el olor de la comida que llevaba uno de los cuidadores, lo que habría alterado su reacción.

A shocking 46 seconds: At Hangzhou Safari Park, a black bear unexpectedly attacked its keeper during a show. The zoo confirms the keeper is safe, the bear has been removed from shows, and officials suggest the smell of treats may have triggered the bear's food drive.

El parque anunció además que el oso involucrado no volverá a participar en espectáculos por el momento, mientras se revisan los protocolos de seguridad.

Oso ataca a su cuidador en parque de China



En el Parque Safari de Hangzhou, China, un oso negro atacó a su cuidador durante un espectáculo. Tras el incidente, el parque decidió retirar al animal de las presentaciones, señalando que el olor de las golosinas que…

Muchos usuarios cuestionaron la continuidad de los shows con animales y señalaron que estas prácticas pueden generar situaciones de estrés y riesgo tanto para los trabajadores como para los propios animales. Varias publicaciones piden incluso que la legislación prohíba este tipo de presentaciones para prevenir el maltrato y evitar incidentes similares.