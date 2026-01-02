Un incendio registrado en un frecuentado bar de la localidad de Crans Montana, en Suiza, dejó 40 personas muertas y un centenar de heridos, la mayoría de estos muy graves, según confirmó el pasado jueves la Policía Cantonal de Valais.

La explosión ocurrió en plena celebración de fin de año, en un local muy popular entre los jóvenes de dicha localidad. El lugar está catalogado entre las estaciones de esquí más apreciadas de Suiza.

Ante la tragedia, el Gobierno colombiano se pronunció este viernes enviando sus condolencias a los familiares de las víctimas.

“El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifiesta sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas, al Gobierno y al pueblo suizos por la tragedia ocurrida en la población de Crans-Montana. De la misma forma, expresa su solidaridad con las personas que resultaron heridas en este lamentable suceso, con la esperanza de que tengan una pronta y completa recuperación”, se lee en el comunicado.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su “respaldo a los esfuerzos de las autoridades locales y de los organismos de socorro que atienden las consecuencias de esta tragedia”.