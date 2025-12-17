La Fiscalía General de la Nación sancionó este miércoles a siete años de reclusión al menor de 16 años, señalado de disparar y asesinar al joven estudiante Jean Claude Bossard, en medio de un atraco en Bogotá.

El violento hurto ocurrió el pasado 2 de diciembre, en la localidad de Usaquén, y quedó registrado en videos de las cámaras de seguridad del sector. Allí puede verse cuando dos sujetos, a bordo de una motocicleta, atacaron al joven barranquillero.

La víctima empezó a forcejear con los delincuentes para no dejarse quitar sus pertenencias, sin embargo, uno de ellos, quien sería menor de edad, sacó un arma de fuego y le propinó varios balazos, quitándole la vida en el lugar de los hechos.

Noticias RCN Imágenes del atraco a Jean Claude Bossard en Bogotá.

Uniformados de la Policía, lograron dar de baja al otro sujeto y aprehender al menor de 16 años, quien este 17 de diciembre fue sancionado por homicidio.

El ente acusador reveló en su momento que el menor, quien se acercó a intimidar a la víctima, estaba “en compañía de otra persona y a bordo de una motocicleta con placas falsas”.

En su momento, la entidad informó que el señalado “aceptó tres de los cargos en su contra, excepto el de falsedad marcaria”.

¿Qué dijo la familia de Jean Claude sobre la sanción al menor?

Según reveló CityTV, los familiares de Jean Claude Bossard, el joven colombo-francés de 29 años, manifestaron estar de acuerdo con la condena, pues indicaron que al ser menor de edad, lo máxima pena podía ser de ocho años.

“Nosotros acatamos la decisión del juez porque hay que jugar dentro de las reglas que tenemos. El muchacho es un menor y, por lo tanto, la condena máxima era de ocho años”, indicó la familia de la víctima.