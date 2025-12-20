Cada 21 de diciembre se celebra el llamado Espíritu de la Navidad, una tradición ancestral que se activa durante el solsticio de invierno, una fecha considerada energéticamente poderosa.

En 2025, este evento ocurre este domingo, una noche que, según la tradición, es ideal para agradecer lo vivido, soltar lo que ya no sirve y sembrar intenciones para el año siguiente.

¿Qué es el Espíritu de la Navidad?

El Espíritu de la Navidad es una representación simbólica de la energía de renovación, abundancia y esperanza que acompaña al solsticio de invierno. Más allá de una figura concreta, se entiende como una fuerza espiritual que invita a abrir el corazón, practicar la gratitud y fortalecer los vínculos humanos.

Con el paso del tiempo, esta creencia se ha asociado con valores como la generosidad, la empatía y el dar sin esperar nada a cambio, principios que hoy forman parte del imaginario navideño.

El origen del Espíritu de la Navidad se remonta a antiguas celebraciones europeas, especialmente en culturas celtas, donde el solsticio de invierno simbolizaba el renacer del Sol y el regreso progresivo de la luz tras los días más oscuros del año.

Siglos después, esta celebración fue reinterpretada dentro del cristianismo y vinculada al nacimiento del Niño Jesús. Sin embargo, el ritual del 21 de diciembre se mantuvo como una práctica espiritual independiente, enfocada en el agradecimiento y los nuevos comienzos.

¿Cuándo llega el Espíritu de la Navidad en 2025?

De acuerdo con la tradición, la energía del Espíritu de la Navidad se manifiesta la noche del 21 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno en el hemisferio norte.

El horario más recomendado para conectar con esta energía es entre las 10:00 p. m. y la medianoche, un periodo que muchas personas consideran un portal energético propicio para rituales conscientes.

Rituales para recibir el Espíritu de la Navidad

Recibir esta energía no implica grandes ceremonias, sino intención, calma y conexión emocional. Estos son algunos rituales tradicionales que suelen practicarse esa noche:

Limpieza energética del hogar

Ordene y limpie su casa durante el día

Elimine objetos que ya no utilices

Por la noche, encienda incienso o sahumerio

También puede colocar frutas de temporada en un plato, escriba en un papel aquello por lo que da gracias. Abra las puertas o ventanas por unos minutos. Encienda velas según sea la intención. Al finalizar, cierre el espacio y conserve las velas como símbolo de la intención sembrada.