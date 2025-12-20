Con la llegada de un nuevo año, muchas personas escriben listas interminables de propósitos que rara vez se cumplen.

Haga que su mesa se convierta en punto de encuentro y de sabores que acompañan la Navidad

Día 5 de la Novena de Aguinaldos 2025: oraciones y villancico

Isabella Garman, la barranquillera que llena de color El Dorado

Es decir, escriben rutinas imposibles, cambios drásticos y metas poco compatibles con la vida real y después se frustran. Por eso, hay una actividad más flexible y creativa como el vision board.

Lejos de prometer resultados mágicos, este recurso propone algo distinto, que es visualizar de forma consciente cómo le gustaría vivir su año, sin exigencias extremas ni objetivos inalcanzables. En lugar de enumerar obligaciones, se trata de construir un mapa visual con hábitos, emociones y escenarios posibles que acompañen tu día a día.

La clave de un buen vision board está en la honestidad. No se trata de idealizar una versión irreal de uno mismo, sino de representar deseos que realmente encajen con tu rutina. Por ejemplo, una imagen de un espacio de trabajo cómodo puede servir como recordatorio para abandonar el pijama durante el teletrabajo, o una foto de una actividad física que sí disfrutes puede ayudarte a integrar el movimiento sin presión.

También pueden incluirse pequeños cambios como una receta sencilla y saludable si buscas comer mejor, un libro sobre la mesa de noche para reducir el tiempo en redes sociales, o detalles que hagan más acogedor su hogar. Son gestos simples, pero constantes.

¿Cómo buscar las imágenes del visión board en Pinterest?

Pinterest sigue siendo una de las plataformas favoritas para buscar imágenes y referencias, aunque TikTok también se ha convertido en una fuente popular de ideas y tutoriales. El tablero puede hacerse de forma manual, imprimiendo y recortando imágenes, o de manera digital mediante aplicaciones de diseño como Canva, incluso usándolo como fondo de pantalla para tenerlo presente a diario.

Antes de empezar, es recomendable hacer una breve reflexión qué quieres sumar a su año y qué hábitos desea mantener. Esa claridad hará que el tablero no sea solo estético, sino funcional.

También hay espacio para el ocio y el disfrute como ir al cine, viajes posibles, tiempo con amigos o hobbies que merecen más atención. La idea no es exigirse más, sino vivir con mayor intención.

Subastan por 10 millones de dólares las zapatillas de Kobe Bryant en juego de Navidad 2010

Ojo, esto no garantiza que el año sea perfecto, pero sí ofrece una forma creativa y amable de ordenar deseos. Además, hacerlo en compañía, con amigas, música y comida puede convertirse en un plan espectacular.

Si lo va a hacer manual, compra una cartulina, impresiones de tus deseos, marcadores, pega y stickers. Si lo va a hacer digital, primero consigue las imágenes y después en Canva organízalas.