La fundación nu3 recibió el Certificado ODS en Sostenibilidad Empresarial, emitido por la multinacional española Applus+, lo que la convierte en la primera fundación colombiana en obtener este reconocimiento.

Este certificado tiene que ver con el compromiso de nu3 con la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU en su misión y operaciones, principalmente en los ODS 1 (Fin de la pobreza), 2 (Hambre cero) y 3 (Salud y bienestar).

Hay que recordar que nu3 viene trabajando en los territorios más vulnerables del Caribe colombiano desde hace más de 20 años, beneficiando a niños, niñas, adolescentes, madres gestantes, lactantes y adultos mayores, con un modelo integral de intervención: nu360, que articula nutrición y seguridad alimentaria, educación integral, generación de ingresos y componente psicosocial.

De acuerdo a un informe de la misma fundación, acumula más de 2.8 millones de raciones de alimentos entregadas, con más de 1.000 raciones diarias en los Centros Integrales. Además, el 100 % de los beneficiarios han sido valorados nutricionalmente, con seguimiento permanente.

Asimismo, las huertas comunitarias y alianzas productivas, han beneficiado a más de 3.000 familias hacia la autosostenibilidad; y 222.000 raciones escolares y comunitarias han sido entregadas en los últimos dos años, junto con 13.600 talleres de educación integral y nutricional.

Por otro lado, los proyectos de empleabilidad y generación de ingresos, en los que se han vinculado a más de 800 mujeres, migrantes y madres cabeza de familia.

“Recibir esta certificación es un paso trascendental para nuestra organización. No se trata solo de un sello, sino de una confirmación de que lo que hacemos día a día tiene un impacto sostenible, medible y replicable. Nuestra labor de garantizar una ración de alimento digna —que en muchos casos es la única del día— es la puerta de entrada para transformar comunidades completas. Este reconocimiento nos inspira a seguir multiplicando nuestro modelo nu360 dentro y fuera de Colombia”, apuntó Paola Dávila-Pestaña Porto, directora ejecutiva de Fundación nu3.

La certificación reconoce que nu3 ha beneficiado a más de 165.000 personas en dos décadas, con programas que no solo entregan alimentos, sino que enseñan a las familias hábitos saludables, impulsan oportunidades de ingreso y generan entornos protectores.

“Con este logro, nu3 refuerza su compromiso de seguir siendo un referente en seguridad alimentaria en el país, demostrando que la sostenibilidad es posible cuando se trabaja con un modelo integral y comunidades que se convierten en agentes de cambio”, expresó la fundación.