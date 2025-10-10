El departamento del Atlántico se convertirá este martes 14 de octubre en la octava parada de Colombia 4.0, un espacio a nivel nacional que promueve la tecnología, marketing digital e inteligencia artificial en los territorios.

El evento, liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en articulación con la Gobernación del Atlántico, se llevará a cabo en la Universidad del Norte y abordará charlas, talleres, experiencias interactivas y demostraciones en torno a los ecosistemas digitales en el turismo, salud, agro y educación.

“Estamos muy felices de llegar al Atlántico y Barranquilla, y poder disfrutar con toda la alegría de la gente del Caribe de las experiencias y el conocimiento que hemos preparado para ellos. Serán dos días muy especiales para que los atlanticenses disfruten de toda la oferta y expongan lo mejor de su región”, expresó la ministra TIC, Carina Murcia.

De igual manera, la secretaria TIC del Atlántico, Cristina Espinosa, mencionó que: “este gran evento permitirá “visibilizar el talento local dentro del ecosistema tecnológico, así como los avances regionales en esta materia que mueven la economía y contribuyen a cerrar la brecha digital”.

Por otro lado, entre las conferencias del evento se destacan la de algunos expertos que están marcando el rumbo de la era digital como Daniel Muñoz, ingeniero de Google Cloud, que mostrará cómo la inteligencia artificial y la analítica de datos están transformando el futuro de Latinoamérica. En el mundo gamer, Damián Hernaez, creador del aclamado videojuego Per Aspera, compartirá las claves para realizar presentaciones exitosas en su charla “Cómo hacer un pitch que convenza”.

Además, este espacio contará con la participación del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano; la secretaria TIC, Cristina Espinosa; y la secretaria de Planeación departamental, Cecilia Arango, quien el segundo día el miércoles 15 de octubre presentará su conferencia “Liderar en tiempos de singularidad tecnológica: la revolución que lo cambia todo”, a las 10:30 a. m., en el auditorio 4.

El ingreso al evento en la Universidad del Norte es gratuito para todas las personas mayores de 15 años. Para inscribirse y conocer la agenda completa, los interesados pueden visitar www.col40.co

Cabe resaltar que en este 2025, Colombia 4.0 ya ha llegado a departamentos como Meta, Cauca, Huila, Cesar, Boyacá, Norte de Santander y Putumayo, impactando a más de 15.000 personas con oportunidades de formación, conexión y experiencias digitales.