Barranquilla reafirma su liderazgo en la atención e integración de comunidades migrantes, retornadas y de acogida, gracias a los resultados alcanzados por el Centro Intégrate, una estrategia distrital que se consolida como modelo de éxito en inclusión social y desarrollo humano.

Durante el año 2025, el Centro registró 8.424 personas atendidas, lo que representa un 93% de cumplimiento frente a la meta distrital de 9.000. Además, se realizaron 20.109 atenciones, alcanzando un acumulado histórico de 55.654 servicios prestados desde su creación en 2019. Estos resultados reflejan un crecimiento del 81% respecto al promedio de los cinco años de operación, evidenciando la ampliación de su cobertura y la eficacia de su gestión.

Los servicios más solicitados por la comunidad —Emprendimiento, Salud, Orientación Jurídica, Empleabilidad y Cultura— concentraron 12.182 atenciones, equivalentes al 61% del total de servicios prestados en 2025. Esto demuestra la diversidad y pertinencia de la oferta del Centro, orientada a promover la autonomía económica, el bienestar y la integración de las personas migrantes y retornadas.

Lea también: En vivo |Elección del próximo rector de Universidad del Atlántico: hay siete recusaciones por resolver

El impacto y la sostenibilidad del modelo han sido reconocidos a nivel nacional e internacional. En 2022, la iniciativa fue acogida por la Gerencia de Fronteras y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para replicarse en otras ciudades del país. Posteriormente, en noviembre de 2024, la Alcaldía Distrital firmó un memorando de entendimiento con el Ministerio de Igualdad y Equidad, con el propósito de fortalecer las acciones conjuntas en materia de inclusión y equidad.

Apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el programa Intégrate+ ha permitido fortalecer la infraestructura, la atención y la articulación institucional del Centro, potenciando su capacidad para ofrecer soluciones efectivas a la población beneficiaria.

“El Centro Intégrate demuestra con resultados que la integración es posible y genera bienestar para todos. Barranquilla es una ciudad que construye inclusión con hechos”, destacó el secretario de Gobierno Distrital, Angelo Cianci.

Lea también: “No habrá interrupciones en el suministro de gas ni de energía”: Karen Schutt sobre mantenimiento de Spec, que arranca este viernes

Las personas interesadas en acceder a los servicios pueden acercarse a la calle 52 #55–75, de lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m., o comunicarse al WhatsApp 3138310822. Todos los servicios son gratuitos y están dirigidos a población migrante, retornada y de acogida.

Con estos logros, Barranquilla se consolida como referente nacional en políticas públicas de integración, reafirmando su compromiso con el desarrollo inclusivo y la construcción de una ciudad más equitativa y solidaria.