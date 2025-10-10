En medio de un fuerte aguacero, decenas de estudiantes se concentran en la puerta de la Gobernación del Atlántico, donde en en el transcurso del día el Consejo Directivo elegirá al próximo rector de la Universidad del Atlántico.

La jornada iniciará por la resolución de las requisiciones realizadas a los integrantes del Consejo, entre esos el gobernador Eduardo Verano.

En total son siete recusaciones las establecidas que deberán ser resueltas por parte del equipo jurídico antes de proceder al estudio y votación de las hojas de vida de los cinco candidatos.

Se prevé que el proceso tomará varias horas y sobre las 9 de la mañana llegó al recinto la rectora ad hoc Mariluz Stevenson.

La situación a los alrededores de es de tensa calma y hay una valla de protección alrededor del edificio con varios agentes de Policía custodiando el ingreso al sector.

Además hay una concentración de los jóvenes vestidos de color naranja, quienes están cantando consignas en favor del actual rector Danilo Hernández.

Entre tanto, la reunión se cumple a puerta cerrada sin ingreso a personas externas al proceso.

Sin embargo, EL HERALDO pudo establecer que en la sesión no se ha hecho presente el representante de los exrectores Guillermo Moreno, quien pidió excusas y solicitó participar de manera virtual. Por el momento, se estudia la solicitud por parte de los consejeros para proceder a despejar el orden del día.

En desarrollo...