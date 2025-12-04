Los reyes del Carnaval de Barranquilla 2026 serán invitados especiales a la Gran Parada de la Luz, iluminando el tradicional recorrido navideño que recorrerá la Cra 44 este 8 de diciembre y reunirá a más de 2.000 artistas en este evento organizado por la Fundación Pan y Panela.

La reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, el rey Momo Adolfo Maury, junto a los reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, harán parte de uno de los eventos más emblemáticos, que marca el inicio de la temporada navideña en la ciudad.

Los reyes llevarán su alegría a este gran evento que impulsa la Fundación Pan y Panela, desde su misión social con el propósito de apoyar a comunidades vulnerables y reunir a las familias en un mismo espacio para celebrar la Navidad. Los recursos obtenidos en este desfile serán destinados a la alimentación y el bienestar de los niños que hacen parte de la fundación.

Los reyes brillarán en este desfile que integra música, danza y tecnología lumínica, mostrándole al público la alegría que define esta celebración: alegría, identidad y respeto por las raíces que han convertido al Carnaval en una de las expresiones culturales más importantes del país.

Durante la Gran Parada de la Luz, los soberanos compartirán con las comparsas, músicos y artistas que año tras año mantienen viva esta manifestación patrimonial. Su presencia destaca el compromiso de Carnaval de Barranquilla por fortalecer los escenarios que impulsan el talento local y consolidan la fiesta como un referente cultural nacional e internacional.

“Estamos emocionados por participar en este recorrido de la luz que nos recuerda la belleza de nuestras tradiciones navideñas y nuestro carnaval, celebrando la Navidad como símbolo de unión y esperanza”, manifestó Michelle Char, reina del Carnaval 2026.

La Gran Parada de la Luz se iniciará en la carrera 44 con calle 70 y avanzará hasta el Teatro Teatro Amira de la Rosa.