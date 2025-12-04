El pesebre es el símbolo por excelencia de la Navidad, ya que es la representación del nacimiento del Niño Jesús, el gran acontecimiento que celebra la Iglesia católica cada diciembre.

Consiste en recrear la escena del nacimiento de Jesucristo, con todos los personajes que participaron, incluyendo personas y animales, ubicados en el lugar en el que el hijo de Dios abrió sus ojos por primera vez.

Cada diciembre, millones de parroquias, hogares, centros comerciales y parques, entre otros lugares en el mundo, son decorados con un pesebre de Navidad, pues empieza la cuenta regresiva para celebrar el día 25 de ese mes el nacimiento de Jesús.

Es una tradición que a través de los años ha sido enriquecida con la creatividad de quienes ponen todo su empeño en representar de diferentes maneras la llegada al mundo del Divino Niño.

Hay pesebres de todos los tamaños, desde miniaturas hasta gigantes, y de todos los materiales, como plástico, hierro, foami, madera y tela, entre otros. Además del Niño Jesús, los protagonizan la Virgen María y San José, sus padres; los pastores, los Reyes Magos (Gaspar, Melchor y Baltasar), la estrella, la mula y el buey.

Según declaraciones recogidas por la Universidad de La Sabana, el teólogo Euclides Eslava Gómez explicó que “el pesebre es la reconstrucción del hecho histórico que trae la Biblia, en la que Jesús, en un acto de humildad no solo se hace hombre sino que nace muy pobre. Esto ocurre con ocasión de un viaje a Belén, que José y María hacen para censarse y someterse a una humillación del Imperio Romano que les obligaba a ir al sitio de origen. Entonces allí les tocó el parto”.

“Dice la Biblia que no hubo lugar para ellos en la posada, es decir, no había un lugar digno para una mujer encinta y entonces terminaron en donde estaban los animales y ahí, en un pesebre, en el sitio donde comen los animales, la Virgen dio a luz a su hijo virginalmente”, agregó.

Origen de los pesebres

Euclides Eslava Gómez detalló que fue el monje italiano San Francisco de Asís quien dio origen al pesebre para conmemorar la llegada a la tierra de Jesucristo.

Algunas versiones señalan que, en un inicio, eran personas quienes representaban la escena del pesebre; sin embargo, con el tiempo se volvió más común recrearla utilizando distintos materiales.

Significado de cada elemento del pesebre

Cada elemento principal del pesebre tiene un significado: por ejemplo, los animales más representativos son la mula, que se relaciona con la humildad, y el buey, que protege y mantiene el calor en el lugar.

Los pastores, quienes fueron los primeros en llegar al pesebre tras el nacimiento del Divino Niño, representan a los más pobres.

Mientras que los tres Reyes Magos simbolizan la diversidad de los pueblos. Ellos fueron guiador por una estrella hasta el pesebre.

María y José fueron los padres escogidos por Dios para educar y guiar a Jesús en la Tierra.

Por último, Jesucristo es el hijo de Dios, enviado al mundo para salvar a la humanidad de sus pecados a través de su vida, muerte y resurrección.