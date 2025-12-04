Cada año, millones de personas esperan el mes de diciembre para vivir la magia de la Navidad; sin embargo, hay un lugar en el mundo en donde ese espíritu festivo no está reservado para una sola época, pues es Navidad durante los 365 días del año.

En la ciudad Rovaniemi, en la región de Laponia, al norte de Finlandia, se celebra la Navidad durante todo el año.

Rovaniemi, con unos 62.000 habitantes, ha construido su proyección internacional en torno a la figura emblemática de Papá Noel. Allí, las decoraciones, ambientes y todo lo que evoca a la Navidad —luces, nieve, una atmósfera de fantasía— se encuentran siempre, haciendo que muchos visitantes digan que parece “una ciudad sacada de un cuento de Disney”.

Pixabay/Cortesía

Los turista deben tener en cuenta que durante el invierno el lugar puede alcanzar temperaturas por debajo de los -25 °C, mientras que en verano pueden superar los 20 °C.

Aunque la temporada de invierno es la preferida por turistas —cuando la nieve cubre los bosques árticos y el paisaje adquiere su esplendor más invernal—, quienes visitan en otras épocas del año también encuentran en Rovaniemi una experiencia navideña. Su oferta turística, basada en la Navidad, opera durante los 12 meses del año sin pausa.

Además, los visitantes pueden disfrutar de actividades de esquí, paseos en motos de nieve, carreras en trineos tirados por perros, e incluso contemplar la aurora boreal —un espectáculo natural que añade un toque mágico adicional en el viaje.

Pixabay/Cortesía

De esta manera, la economía de Rovaniemi depende en gran parte del turismo, sin embargo, la presencia continua de visitantes ha tenido efectos secundarios.

De acuerdo con algunos residentes, el costo de la vivienda ha aumentado, y es que a veces se hace difícil conseguir alojamiento.

A pesar de ello, Rovaniemi atrae anualmente a más de 500.000 visitantes, según ‘National Geographic’.