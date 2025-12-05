Barranquilla dice presente en los Premios Nacionales de Cultura 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con el maestro Jorge Enrique Arnedo quien fue resaltado con el Premio Nacional de Danza.

Esta es la máxima distinción que entrega el Gobierno de Colombia para exaltar la obra, trayectoria y aportes de artistas, creadoras, investigadores, portadores y gestoras culturales que, desde su labor, contribuyen a la memoria y la vida cultural del país.

En esta edición, los Premios Nacionales de Cultura reconocen la diversidad creativa de Colombia en campos como la literatura, la danza, la fotografía, el circo, la museología, la composición musical, la dramaturgia, la gestión cultural y las cocinas tradicionales, así como la vida y obra de quienes han dedicado su existencia a fortalecer el patrimonio cultural y artístico de la nación.

De manera especial, esta entrega destaca la significativa participación de mujeres artistas, gestoras, creadoras, entre otras promotoras de la cultura, por su liderazgo y aportes al panorama cultural nacional.

Jorge Enrique Arnedo es maestro, coreógrafo e investigador y fundador del Ballet de Barranquilla y del Ballet Real de Cartagena.

Su pasión por la danza y su dedicación a la promoción del ballet clásico en la Costa Norte del país lo han convertido en un referente para varias generaciones de bailarines.

Con una formación sólida en las técnicas del ballet clásico desde la creación del Ballet de Barranquilla en 1991, su visión ha sido formar artistas que puedan destacar tanto a nivel nacional como internacional, y ha logrado consolidar esta institución como un centro de excelencia en la formación de bailarines.

Además de su labor como maestro y coreógrafo, Jorge Arnedo ha sido un promotor incansable del arte del ballet en la región, contribuyendo a la organización de eventos y festivales que han acercado este hermoso arte a un público más amplio. Sus sueños continuan a través de su gestión internacional para el desarrollo del ballet en Barranquilla.

En Danza también se reconoció a la Fundación L’Explose (Bogotá, D.C.), reconocida por más de 30 años de trayectoria en la danza contemporánea, llevando la creación colombiana a escenarios internacionales.

Los otros ganadores de la jornada

Premios Vida y Obra: un reconocimiento a la trayectoria artística y cultural

El Premio Nacional Vida y Obra se viene consolidando en los últimos 23 años y se ha convertido en el máximo reconocimiento entregado por el Minculturas a colombianos y colombianas cuyo trabajo ha enriquecido significantemente a las culturas del país.

A través de estos premios, se exalta la trayectoria de quienes han dedicado su vida a transformar, fomentar e impulsar las artes y las culturas. En esta edición, tres de los cuatro reconocimientos Vida y Obra fueron otorgados a mujeres cuyas trayectorias expresan la amplitud de la vida cultural regional y nacional, con proyección en espacios internacionales. Sus aportes abarcan la transmisión de saberes ancestrales, la construcción de paz y la formación artística que transforma comunidades.

La distinción fue otorgada a Blanca Cecilia Uribe Espitia (Bogotá, D.C.): la pianista y formadora reconocida internacionalmente por su influencia en generaciones de músicos y su contribución a la difusión del patrimonio musical colombiano recibió el Premio Vida y Obra a personas destacadas en el campo de las artes y las culturas.

Pastora Mira García (San Carlos, Antioquia): fundadora del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE), es ganadora del Premio Vida y Obra a Personas que Aportan a la Cultura de Paz. Su liderazgo ha sido fundamental para la memoria, el perdón y la construcción de paz en territorios marcados por el conflicto.

Rosmilda Ediltrudis Quiñones Fajardo “Mamá Minda” (Barbacoas, Nariño): ganadora del Premio Vida y Obra a Portadores del Patrimonio y la Memoria Cultural, Rosmilda es guardiana de saberes ancestrales y partera tradicional del Pacífico, reconocida por su papel en la declaratoria de la partería afrocolombiana como patrimonio cultural inmaterial de la nación.

Octavio de Jesús Arbeláez Tobón (Ibagué, Tolima): es gestor cultural y abogado con 50 años de trayectoria y fue reconocido con el Premio Vida y Obra a la Gestora o Gestor Cultural. Pionero en la creación y dirección de festivales y mercados culturales como el Festival Internacional de Teatro de Manizales y Circulart.

Premio Nacional de Fotografía 2025

El Premio se otorga a fotógrafas, fotógrafos y artistas plásticos y visuales mayores de 40 años y con más de diez años de experiencia como reconocimiento a los aportes realizados al fortalecimiento de la cultura visual en Colombia. En esta edición, fueron reconocidos León Darío Peláez Sánchez (Rionegro, Antioquia), fotoperiodista con más de tres décadas de trayectoria, reconocido por su sensibilidad hacia el territorio y su aporte a la memoria visual del país; y Agustina Lallana Blanco (Córdoba, Argentina), artista visual cuya obra reflexiona sobre la identidad, la tradición y la transformación cultural en contextos locales. Su trabajo destaca el rol de la mujer en el panorama artístico nacional.

Premio Nacional a la Labor Circense 2025

Este Premio reconoce a dos personas cuyo trabajo haya contribuido de manera significativa al desarrollo y promoción del circo en el país. El Premio se otorgó en esta edición a Luis Ignacio Silva López “Tribilín” (Bucaramanga, Santandeer), artista con más de 60 años de trayectoria en el circo y la comedia, referente de la cultura popular, y Luz Fraicila Suárez Gutiérrez (Ciénaga de Oro, Córdoba), artista circense que ha dedicado su vida a la formación de nuevas generaciones en las artes del circo, fortaleciendo la participación femenina en el panorama circense nacional.

Premio Nacional de Contribución a la Museología Colombiana:

El Premio Nacional de Contribución a la Museología Colombiana es otorgado a personas que, durante su trayectoria, han aportado al país desde su labor en los museos, la investigación en museología o la formación, permitiendo que más personas conozcan, comprendan y disfruten la diversidad de culturas, artes, saberes, patrimonios y memorias que consolidan el campo museológico colombiano. Dicho reconocimiento fue dado a Daniel Castro Benítez (Bogotá, D.C.), investigador y curador con más de 40 años de experiencia. Su gestión fue decisiva para fortalecer el Museo Nacional de Colombia y la educación museológica del país.

Premio Nacional de Cuento 2025

Este premio reconoce la excelencia en la creación literaria del país en el campo del cuento. En esta edición, fue galardonado David Eufrasio Guzmán Valencia (Medellín, Antioquia), cronista y escritor reconocido por su exploración literaria del Caribe colombiano y su aporte a la narrativa contemporánea.

Premio Nacional de Novela Inédita 2025

El premio busca exaltar una obra inédita en el género de novela de una escritora o escritor colombiano. En dicha categoría, fue seleccionada Juliana Gómez Nieto (Armenia, Quindío), escritora y periodista, galardonada por una obra inédita que explora la memoria intergeneracional y la identidad rural colombiana.

Premio Nacional de Poesía 2025

La categoría reconoce la excelencia en la creación literaria del país en el campo de la poesía. El ganador, John Freddy Galindo Córdoba (Bucaramanga, Santander), es poeta y docente cuya obra combina humor, coloquialismo y una voz literaria propia que ha sido reconocida nacionalmente.

Premio Nacional de Dramaturgia 2025

El Premio Nacional de Dramaturgia reconoce la contribución al desarrollo de la dramaturgia en el país, destacando obras que reflejen creatividad y estén vinculadas a los contextos sociales y culturales nacionales. En esta categoría, fueron nombrados ganadores Sebastián Illera Sarmiento (Bogotá, D.C.), dramaturgo y director teatral con más de 20 años de trayectoria, destacado por su obra de gran fuerza narrativa y experimentación formal; y María Alejandra Morales Serna (Cali, Valle del Cauca), actriz y dramaturga reconocida por su originalidad, potencia dramática y labor pedagógica en la formación teatral.

Premio Nacional de Composición 2025

Tiene como objetivo reconocer la labor de compositoras y compositores cuyas contribuciones han enriquecido significativamente el panorama musical de Colombia. Fue nombrado ganador de la categoría Andrés Mauricio Acosta Rojas (Ibagué, Tolima), compositor y director colombiano residente en el exterior, galardonado por su aporte a la música contemporánea y su integración de nuevas tecnologías.

Premio Nacional a los Oficios del Campo Musical 2025

El Premio Nacional a los Oficios del Campo Musical 2025 reconoce los oficios al servicio de la música, entendidos como otras formas de arte que potencian el desarrollo de la música y son necesarios para este. El reconocimiento en esta categoría se otorgó a Samuel Morales Cuchillo (Silvia, Cauca), portador del saber musical Misak, reconocido por su labor en la transmisión de las músicas sagradas y la construcción de instrumentos ancestrales.

Premio Nacional de Cocinas Tradicionales 2025

Este premio nacional convoca a cocineras y cocineros portadores de la tradición culinaria de las distintas regiones del país para que participen con una preparación de las cocinas tradicionales de su territorio, elaborada con productos representativos tanto de la identidad como de la biodiversidad de su región. Los ganadores de esta edición son:

Primer lugar - Mazamorra Chiquita (Sogamoso, Boyacá): Agrupación de mujeres campesinas que preservan las recetas tradicionales del altiplano boyacense.

Segundo lugar - The Raizal Taste (San Andrés, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina): Colectivo dedicado a la preservación del legado gastronómico del pueblo raizal.

Tercer lugar - Bollo Huevos de Pescado (Barrancabermeja, Santander): Grupo de cocineras e investigadoras que salvaguardan una preparación ancestral del Magdalena Medio.